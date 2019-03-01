Kulplu firmalar tek çatı altında birleşti

Kulp-Diyarbakır arası hizmet veren seyahat firmaları 01 Mart 2019 tarihinden itibaren tek çatı altında faaliyet göstermek için birleşti. Uzun zamandan beri bu altyapıyı oluşturan firmalar gerekli yasal hazırlıkları da tamamladıktan sonra Kulp 21 adı altında birleşti.

Firma sayısının fazla olması ve hareket saatlerinin aynı olması hem firmalar açısından sıkıntılı bir durum olurken hem de vatandaş memnuniyeti istenilen düzeyde olamıyordu. Bazı il ve ilçelerin tek çatı altındaki çalışmalarını örnek alan Kulplu firmalar, kendi özellerinde daha da verimli olmaları noktasında çalışmalarını sürdürüyordu. Kaliteli hizmet anlayışı ve en üst seviyede memnuniyeti esas alan firmalar, çalışanlarıyla bir düğün salonunda ayrıntılı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, bundan sonraki yol haritalarının disiplin ve kurallar ekseninde oluşacağını, tüm çalışanların bu kurallar çerçevesinde hareket etmeleri gerektiğinin zorunlu olduğu, aykırı hareket edenlerin ise yaptırımla karşılaşacağı uyarısı dile getirildi. Firmalar, Kulp halkı için bu hizmetin gerekli olduğu ve hatta geciktiklerini, halkın bundan sonra daha rahat hizmet alacağı inançlarının tam olduğu ama şartların ve yasal dayanağının uzun zaman aldığı ve bu yüzden de geciktiklerini açıkladı.