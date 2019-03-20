Kulp ilçesinde 96 milyona mal olan yatırımların açılış töreni gerçekleştirildi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yapımı tamamlanan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, ilçe stadyumu, ilçe otogarı, Merkez Camii ve Lise Caddesi projeleri için toplu açılış töreni düzenlendi.

Açılış törenine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fatih Kılınç, Kulp Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program başladı. Törende bir konuşma yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bu güzel günde, bu hayırlı hizmetlerin açılış töreninde, inançlarının ibadetgahı yeni caminin önünde Kulp’ta olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, "Öncelikle bugün hizmete giren ve ifade edildiği gibi hizmet kervanında yakında Kulp’un her şeyine naif insanlarına hizmete girecek bütün eserlerimiz sizlere hayırlı ve uğurlu olsun. Kulp, her şeyin en iyisine ve güzeline layık. Biz öyle görüyoruz ve yapılanları asla yeterli kabul etmiyoruz. Hep daha iyiye daha öteye ve daha güzele taşıma gayretini sergiliyoruz. Biz yaratılmış en şerefli varlık olan insanı, hem maddi hem manevi en güzeli ile buluşturma gayretindeyiz. İşte İlçe Kaymakamımız anlattı. 2 yılda 20 yıllık hizmet yaptılar. Şu Kulp’ta yapılanlar bunun şahitleri mi sevgili Kulplular. Şimdi bakın sadece Kulp Belediyesi yaklaşık yılda 50 milyonluk bir hizmet yapmış. 50 milyon Türk lirasını sizle birlikte bir imece ile bir inanç ve gönül seferberliği ile sizin hizmetinize taşımış. Şimdi gerideki kayıp yılları bir düşünün. 2 yıl şu hizmetler yapılmışsa kaybedilen 20 yılda Kulp neleri yapardı. Ben bu güzel günde yaptıklarımızın yapacaklarımızın teminatı olduğunu söyleyerek burada olan olmayan bütün Kulplulara sevgi ve muhabbetlerimizi sunuyoruz" dedi.

Kulp Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu ise törende "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, emir ve talimatları doğrultusunda Kulp Belediye Başkanlığına kayyum olarak atandığımız günden bu yana, devletimizin ve milletimizin sağladığı kaynaklarla, ilçemizin ekonomik, sosyal, kültürel alanda gelişimine katkı sağlayacak, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, yüzünü güldürecek projeleri hayata geçirmek için canla başla mücadele ediyoruz. Bu gün burada sizlerinde katkılarıyla, 3 milyon 400 bin Türk lirası Lise Caddesi sokak sağlıklaştırma, 4 milyon Türk lirası ile Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, 2 milyon 40 bin Türk Lirası ile FİFA standlarında ilçe stadyumu, 1 milyon 700 bin Türk Lirası ile yeni olan ilçe otogarı, 4 milyon 500 bin Türk Lirasına mal olan Merkez Camimizin açılışlarını gerçekleştireceğiz. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Biz göreve geldiğimizde manevi hassasiyetleri oldukça yüksek olan ilçemizde vatandaşlarımızınihtiyacına cevap verebilecek nitelikte bir merkez cami yoktu. Aşiretlerimizin ileri gelenlerinin, vatandaşlarımızın yoğun talebi doğrultusunda valimizin talimatıyla şu görmüş olduğunuz Kulp’un en güzel yeri merkez cami yapılmak üzere tarafımıza tahsis edildi. Sonrasında her türlü görüşe, düşünceye sahip olan Kulp’un cömert insanları bir araya geldi. Birlik beraberlik içerisinde el ele vererek, öncelikle Kulp’un güzel insanlarının maddi desteği ve sonrasında belediyemizin 2 milyon TL’lik katkısı,iş makinesi, araç, gereç ve teknik personel desteğiile 7 aylıkbir sürede camimiz tamamlandı. Ben bu anlamda, araziyi bize tahsis eden valimize, maddi ve manevi hiç bir desteği esirgemeyen Kulp’un cömert insanlarına, esnafına, taşın altına elini koyarak bizleri yüreklendiren Kulp merkez Cami Derneği Başkan ve yönetim kurulu üyelerine, desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanlığına, din görevlisi arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Biz bundan iki 2 yıl önce kayyum olarak atandığımızda yıllık 20 milyon Türk lirası bütçesi olanKulp Belediyesinde çöp toplamak dışında hiç bir temel belediyecilik hizmetinin yürütülmediğini gözlemledik. Sonraki süreçte Cumhurbaşkanımızın irade göstermesi neticesinde ülkemizde ve bölgemizde huzur ve emniyetin hakim olması neticesinde yine aynı Kulp Belediyesinin imkanlarıyla bu güzel ilçeye 96 milyon TL’lik yatırım yaptık. Bu gün burada bunların hepsinden bahsetmek mümkün değil, ama sadece 3 projemizden bahsetmek istiyorum. Kadın istihdam, parklar ve eğitim. Biz Kulp halkı olarak şu merkez camini inşa ederken göstermiş olduğunuz birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmaruhunun ilçemizde her alanda hakim olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindeki protokol üyeleri açılış kurdelelerini kesti.