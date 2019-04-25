0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kulp Anaokulu’ndan yıl sonu sergisi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bulunan Kulp Anaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliği büyük beğeni topladı.

25 Nisan 2019 Perşembe 14:39
Kulp Anaokulu’ndan yıl sonu sergisi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bulunan Kulp Anaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliği büyük beğeni topladı.


Kulp Anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gösteriler öncesi bir konuşma yapan okul müdürü Berna Aslan, okul öncesi eğitimin önemine değinerek, anaokullarında eğitimin temellerinin atıldığını söyledi. Aslan," Çocukların temel eğitimleri için en hızlı öğrenme ve eğitilme çağları 0-6 yaş dönemidir. Böylesine önemli bir dönemde yavrularınızı bizlere güvenerek teslim etmeniz bizim için gurur verici olup bu vebali hakkıyla yerine getirmek için özenle çalıştığımızdan emin olmanızı diliyorum. Bu anlayışla eğitim öğretim yılı içerisinde çocuklarımızı çağdaş eğitim sistemine uygun olarak eğitmeye ve hayata hazırlamaya çalıştık" dedi.


Yaşları 4 ile 6 arasında değişen minikler, giydikleri renkli kıyafetlerle ve oynadıkları oyunlarla izleyenlerden tam not aldı.


Kulp Anaokulu’nda düzenlenen yıl sonu gösterilerine Kulp kaymakamı Fatih Dülgeroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, AK Parti Kulp İlçe Başkanı Amil Yatçi, öğrenciler ve veliler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 14:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bel ve boyun fıtığında ağrısız çözüm ‘Robotik Antalgic Trak Cihazı’
    1. Bel ve boyun fıtığında ağrısız çözüm..
    2. DÜ’de temel yoğun bakım kursu
    3. Kazada ölen Zonguldaklı genç son..
    4. Genç yetenek Elif’ten tiyatro..
    5. Avrupa Şampiyonu güreşçi Süleyman..
    6. TMMB Başkanı Şentop’un teyzesi son..
    7. RTÜK'ten 'cinsel istismar' uyarısı
    8. Miniklerden yılsonu gösterisi
    9. Haliç’de edebiyat rüzgarı esiyor
    10. Amasya’da hüsn-i hat ve tezhip sergisi..
    11. Boyabat’ta ‘Tübitak 4006 Bilim Fuarı’
    12. Vali Baruş, Kuran Kursu’nu ziyaret..
    13. Nas: "Türk ve Macar iş dünyası..
    14. Kulp Anaokulu’ndan yıl sonu sergisi
    15. Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın ilk..
    16. THY Avrupa Ligi'nde MVP, Anadolu..
    17. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    18. İlçe ve Belde Belediye Başkanları Vali..
    19. CHP’li milletvekiline ‘omurgasız’..
    20. Korucu başı, cinnet getiren korucuyu..
    21. EGİAD’dan Ege’nin ilk ’Kadın Zirvesi’
    22. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı..
    23. Üniversite öğrencisinin trafik..
    24. İzmir'den acı haber: Şehit ve yaralı var
    25. Marmara Belediyeler Birliği’nde..
    26. Haliliye kırsalında yol çalışmaları..
    27. Güzelçamlı’da temizlik seferberliği
    28. Kurtarılmayı böyle bekledi
    29. "Kozmik Oda’da kumpas" davasında eski..
    30. Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar
    Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan vatandaşa sevgi seli! Halk sıraya girdi
    Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan vatandaşa sevgi seli! Halk sıraya girdi
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’