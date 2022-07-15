  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
15 Temmuz Külliye’nin 15 temmuz şehitler anıtı güneş gibi parlıyor
15 Temmuz

Külliye’nin 15 temmuz şehitler anıtı güneş gibi parlıyor

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan kanlı “kalkışma” girişimini durdurma yolunda mücadelesinin bedelini canıyla ödeyen 251 şehidin isimleri ve taş baskı resimlerinin bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı göz kamaştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 09:34:00 -
Külliye’nin 15 temmuz şehitler anıtı güneş gibi parlıyor

Anıtta ay yıldızı taşıyan 7 insan figürü ile vatanın 7 bölgesini anlatıyor. Vatanın bütün illerinde 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 2 ay boyunca sokakları, meydanları, kışlaları ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni terk etmeyerek milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren milyonlarca vatandaş, tarihe yazılacak bir milli mücadeleyi temsilen 81 adet insan silüeti ile anlatılıyor. Anıtın yüksekliği 31.4 metre, taban alanı 500 metrekare, toplam alanı 2 bin metrekare.

Ana konstrüksiyonunda 125 ton çelik kullanılan anıtın ana konstrüksiyonu üzeri ve çevresi 3 bin 400 metrekare Safranbolu Eflani fosilli rustik yeşil mermeri kullanılarak kaplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ana girişi karşısında mevcut asfalt yol ile ilişkilendirilmiş 2 bin metrekarelik alana yapılan anıt çevresinde ziyaretçilerin dinlenebileceği oturma alanları ve 4 basamaklı anfi düzeni de bulunuyor. Anıtın gece görseli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin aydınlatma kompozisyonunu bozmayacak şekilde yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23