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Külliye'de "Sıfır Atık" ile 628 ağacın kesilmesi engellendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2018'de 36 bin 930 kilogram kağıt atık geri dönüştürülerek, 628 yetişkin ağaç kesilmekten kurtarıldı - Toplanan 24 bin 590 kilogram plastik atık ile 393 varil petrol tasarrufu sağlandı- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçen yıl 8,6 ton sera gazı salınımı engellenirken, 439 bin 314 kilovat saat enerji tasarrufu elde edildi

15 Ocak 2019 Salı 11:07
Külliye'de "Sıfır Atık" ile 628 ağacın kesilmesi engellendi

ANKARA (AA) - İLKAY GÜDER - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2018'de 36 bin 930 kilogram kağıt atık geri dönüştürülerek, 628 yetişkin ağacın korunması sağlandı.

Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uygulanmaya devam ediyor.

Atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm işlemlerinin sağlanmasını içeren ve 2017'de başlatılan proje kapsamında, Külliye'de atıklar "kağıt", "metal", "cam", "plastik" ile "bitkisel atık yağ" başlıkları altında geri kazandırılıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 2018'de elde edilen atık kazanımları belli oldu.

Bu çerçevede 36 bin 930 kilogram kağıt atığın kaynağında ayrıştırılmasıyla, 1 milyon 253 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak 628 yetişkin ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Külliye'de 10 bin 310 kilogram metal atığın kaynağında ayrıştırılmasıyla 13,4 ton hammadde tasarrufu sağlandı.

- 393 varil petrol tasarrufu gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4 bin 510 kilogram cam atık toplandı. Bu atıkların ayırıştırılmasıyla 5,4 ton hammadde tasarrufu elde edildi.

Toplanan 24 bin 590 kilogram plastik atık ile 393 varil petrol tasarrufu da sağlandı.

Külliye'de 5 bin 200 kilogram bitkisel atık yağın kaynağında ayrıştırılmasıyla 5 bin 226 litre biyodizel kazanımı elde edildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2018 yılında 8,6 ton sera gazı salınımı engellenirken, 439 bin 314 kilovat saat enerji tasarrufu yapıldı.

Külliye'de 978 metreküp su tasarrufuyla 458 metre küp depolama alanında tasarrufa gidildi.

Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen projenin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yaygınlaştırılması planlanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:07
  1. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sıfır atık rakamları
  2. Emine Erdoğan
  3. Külliye'deki 2018 sıfır atık kazanımları
  4. Sıfır Atık Projesi

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