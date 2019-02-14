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Külliye’de Eskişehir’den özel misafir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel olarak davet ettiği AK Parti Eskişehir önceki dönem Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mürsel Çavdar ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:43
Külliye’de Eskişehir’den özel misafir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel olarak davet ettiği AK Parti Eskişehir önceki dönem Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mürsel Çavdar ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.


Daha önce birçok kez Çavdar ailesini ziyaret eden ve telefon ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mürsel Çavdar ve ailesine olan sevgi ve muhabbetini bir kez daha gösterdi. Külliyede yaklaşık bir saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı forsu ve kendi imzasının bulunduğu hediyeleri takdim etti.


Mürsel Çavdar, ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:


“Bitmeyen şarkının bestekarı, bitmeyecek sevdamız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ziyaret ettik. Hasbihal edip, hayır dualarını aldık. Rabbim başımızdan eksik etmesin.”

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:43
  1. doğa
  2. odunpazarı

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