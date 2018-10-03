Külliye’de akademik açılış heyecanı

Üniversitelerin 2018-2019 yükseköğretim akademik yılı açılış töreni bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Saat 12.00’de başlaması planlanan törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliği yapacak. Törene, Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının yanı sıra YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, üniversite rektörleri ile üniversiteleri temsilen akademisyen ve öğrenciler, yaklaşık iki bin kişinin katılması bekleniyor. Törende, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçen yıl ilk kez verilen “YÖK Üstün Başarı Ödülleri”ni bu yıl almaya hak kazanan kişi ve kurumlara ödüllerinin takdimi de yapılacak.

Yeni döneme yeni rektörler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Koçak, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat atandı.

Rektör atamalarına yeni düzenleme

Bu arada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, devlet ve vakıf üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerine rektör adayı olmak isteyenlerin başvurularına ilişkin usul ve esaslar düzenledi. Kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirlenen şartları taşıyanlar rektör adaylığına başvurabilecek. Devlet üniversitesi veya yüksek teknoloji enstitüsü rektör adayları ilgili belgelerle YÖK’e, vakıf üniversitesi rektör adayları ise öncelikle mütevelli heyetine müracaat edecek.

Rektörden dilekçe, mütevelliden teklif

Vakıf üniversitesi rektör adayları ise adaylık şartlarını taşıdıklarını gösterir belge ve özgeçmişlerini ekledikleri bir dilekçe ile mütevelli heyetine başvuracak. Mütevelli heyeti de teklif ettiği rektör adayını veya adaylarını gösterir bilgi ve belgeleri Cumhurbaşkanlığına sunmak üzere YÖK’e gönderecek. YÖK, devlet üniversitesi ve yüksek teknoloji enstitüsü rektör adayları ile vakıf üniversitesi mütevelli heyetinin teklif ettiği rektör adayı veya adaylarının tamamına ilişkin şartları taşıyıp taşımadığını, lisans, lisansüstü eğitim mezuniyetleri, akademik unvanlarını aldığı tarihler ve atamaları, bulundukları idari görev ve deneyimleri, sicil ve disiplin dosyaları yönlerinden bir raporlama yaparak Cumhurbaşkanlığına sunacak. Yeniden atanmak isteyen rektörler için YÖK tarafından belirlenen kriterlere göre performans raporu hazırlanacak. Oluşturulacak performans raporları da Cumhurbaşkanlığına sunulacak.