Külliye’de kritik toplantı: Erdoğan ABD'li şirket yöneticilerini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li şirketlerin yöneticilerini kabul edecek. Toplantıya 30 civarında yönetici katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sabah saatlerinde Türkiye’de faaliyet gösteren 30 dolayındaki ABD’li şirketin genel müdür düzeyindeki yöneticileriyle toplantı yapacak.

Bu kapsamda AmCham (Türk Amerikan işadamları Derneği) ve YASED uyesi en büyük Türkiye’de yerleşik firmalar olacak. Microsoft, Google gibi firmalar da olacak.

Ayrıntılar Gelecek...