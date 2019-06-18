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Küllerinden doğan mahalle, Antalya’nın yeni ticaret ve eğitim merkezi oluyor

Antalya’nın Kepez ilçesi Altınova’daki ticaret alanlarından sonra konut alanlarındaki imar revizyon planlarını onaylayıp imar sorununun çözülmesi bölgenin gelişmesini sağladı.

18 Haziran 2019 Salı 11:46
Küllerinden doğan mahalle, Antalya’nın yeni ticaret ve eğitim merkezi oluyor

Antalya’nın Kepez ilçesi Altınova’daki ticaret alanlarından sonra konut alanlarındaki imar revizyon planlarını onaylayıp imar sorununun çözülmesi bölgenin gelişmesini sağladı.İmar onayının ardından çok sayıda özel okul, kampüslerini bölgeye kurmaya başlarken gecekonduların yerini modern binalar aldı.


Antalya’nın ticaret merkezi olan Altınova’da, ticari kullanımların talep görmesi ve ticaret alanları ile konut alanları arasındaki emsal farkının bölgenin gelişmesine olumsuz etkilemesinden dolayı imar revizyonlarının yapılmasına ihtiyaç duyulmasının ardından, vatandaşların talepleri doğrultusunda imar planlarının onaylanması, ilk meyvelerini verdi. Ticaret ve otomotiv sektörünün merkezi konumundaki Altınova ‘Okullar Bölgesi’ olma yolunda da ilerlemeye başladı. Final Okulları ve Nesibe Aydın Okulları’ndan sonra İstek Okulları da şehirdeki ikinci kampüsünü Altınova bölgesinin Göksu Mahallesi’nde yükselmeye başladı. Yapılaşmanın ve alt yapı hizmetlerin artamsıyla birlikteticaretin merkezi olan alan, eğitim alanında da ivme kazandı.


10 yıl önce gecekondularıyla nam salmış bir mahalle olan Göksu, kimlik değiştiriyor. Hem havalimanına hem de çevre yollarına çok yakın bir bölge olan Göksu, sanayinin ve ticaretinin ilgi alanında bulunuyor. Şehirleşmenin hızlı bir şekilde yükseldiği yerlerden birisi olan Göksu, bir yanda modern siteler, büyük plazalar, düğün salonları, özel eğitim kurumları diğer yandan kepez belediyesi tarafından yapılanalt yapı, yeni yollar, asfalt, kaldırım, peyzaj, aile sağlığı merkezi gibi çalışmalarla adeta küllerinden doğdu.



“Nüfus 20 bine ulaşır”


Bölgedeki vatandaşların yapılaşmadan dolayı memnun olduğunu dile getiren Göksu Mahalle Muhtarı Muhammet Akkulak, mahallede yapılaşmanın hızlı bir şekilde başladığına işaret etti. Akkulak, “İmar da bir sıkıntımız yok şu anda ve yapılaşma başladı. Ticari yüzde 10, gerisi yüzde 90 konut yapılaşması. Şu anda nüfusumuz 8 bin civarında, imar onayıyla birlikte 20 bine ulaşabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.


Akkulak, eğitim konusunda da mahallenin gelişme gösterdiğini ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:46
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