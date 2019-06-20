"Kullanmadım" dediği ByLock'a 81 bin kez erişim sağlamış

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün mahrem imamlarından sorumlu "müdür yardımcısı" olduğu gerekçesiyle 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski öğretmen hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın "Kullanmadım" dediği ByLock'a 81 bin 429 kez erişim sağladığı bilgisi yer aldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan, örgüte ait eğitim kurumlarında öğretmenlik yapan Aziz Aslan hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Sanık savunması, tanık beyanları, delil değerlendirmesi gibi bölümlerin yer aldığı gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin amacı, stratejisi, yapılanması, işleyişi ve faaliyetleri hakkında ayrıntılara yer verildi.

Kararda, sanığın örgüt yapılanmasındaki "Gaziantep büyük bölge" içinde bulunan Malatya'da emniyet teşkilatı mahrem imamlarından sorumlu "müdür yardımcısı" olarak görev yaptığı, ByLock ve Eagle programlarının kullanıcısı olduğu belirtildi.

Sanığın örgüt içinde önemli pozisyonda yer aldığı kaydedilen iddianamede, Aslan'ın hakkındaki yakalama emrinden 18 ay sonra gözaltına alındığı ifade edildi.

Kararda, sanığın Bank Asya'da ilgili çağrı tarihlerinden sonra dikkati çekici mahiyet ve miktarda işlemleri olduğunun görüldüğü anlatıldı.

Etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade veren bazı "mahrem imamların" aleyhteki beyanlarının da yer aldığı gerekçeli kararda, sanığın bu kişilerden sorumlu olduğu bildirildi.

Sanığın "Abdullah" kod adını kullandığı, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği belirtilen kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"ByLock tespit tutanağına göre sanığın adına kayıtlı telefon hattı üzerinden ByLock programını kullandığının tespit edildiği, kullanıcı adının sanığın adını içeren 'aaziz', şifrenin sanığın adı ve ikamet ettiği Malatya ili plaka kodundan oluşan '44aziz+' olduğu belirlenmiştir. Bylock listesinde hakkında aynı suçtan soruşturma ve kovuşturma yürütülen ve bir kısmı mahkememizde yargılanan emniyet yapılanması mahrem imamlarıyla polis memurlarının ekli olduğu, bu kişilerin sanığın örgüt içinde polis mahrem imamlarından sorumlu olarak faaliyet gösterdiği iddiasını doğrulamıştır. Her ne kadar sanık ByLock programını kullanmadığını savunmuşsa da telefon hattıyla ByLock IP adreslerine 11 Ağustos 2014 ile 9 Ekim 2015 tarihleri arasında 81 bin 429 kez erişimde bulunduğu, hesabını bizzat kullandığı, sanığın ByLock kullanmadığına dair savunmasının cezadan kurtulmaya yönelik olduğu ve savunmasına itibar edilemeyeceği kanaatine ulaşılmıştır."

- Hakkında beyanda bulunmaması için tehdit etmiş

Kararda, talimatla ifadesi alınan kişinin, sanık Aziz Arslan'ın kendisinden sorumlu "zümre başkanı" olduğunu, 15 Temmuz sürecinden sonra kendisi hakkında beyanda bulunmaması için tehdit edildiğini, telefonundaki ByLock programı güncellemelerini sanığın yaptığını, polis memurlarından topladıkları himmetleri Arslan'a verdiğini söylediği kaydedildi.

- "Savunmasına itibar edilmemiştir"

Sanığın örgütsel bir faaliyetinin olmadığını beyan ettiği ve tanık beyanlarını reddettiği belirtilen gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın Malatya'da sırasıyla mahrem imamlık ve mahrem imamlardan sorumlu zümre başkanı olarak faaliyet gösterdiği anlaşılmış, sanığın iddiaları tümüyle inkara yönelen savunmasına itibar edilmemiştir. Sanığın örgüt üyeleri tarafından kullanılan ByLock programını kullandığı, tanık beyanlarına göre örgüt içinde önemli konumda polis mahrem imamlarından sorumlu zümre başkanı olarak faaliyet gösterdiği, örgütün finans ayağını oluşturan Bank Asya'da bulunan hesabına önemli miktarda para ve altın yatırıp katılım hesabı açtırdığı, bu haliyle örgütün gayesini bilerek ve benimseyerek bu örgüte girip örgüte katılmayı, bağlanmayı ve hiyerarşik gücün emrine girmeyi kabul ettiği anlaşılan sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği sabit görülerek, eylemine uyan terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılmıştır."