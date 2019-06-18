Instagram çöktü! Instagram'a neden girilmiyor?

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, Türkiye saati ile 18.30'dan itibaren erişim problemi vermeye başladı. Instagram uygulamasına giremeyen kullanıcılar, Twitter üzerinden şikayet mesajları paylaşmaya başladı. Peki, Instagram çöktü mü? Akış yenilenemiyor ne demek? İşte, 18 Haziran tarihinde Instagram sorununa dair bilgiler...

Instagram çöktü mü?

Türkiye genelinde Instagram uygulamasına giremeyen ve 'akış yenilenmiyor' uyarısı alan kullanıcılar yaşadıkları sorunu Twitter üzerinden paylaştı. Instagram'da yaşanan problemle ilgili şirketten henüz bir açıklama yapılmazken, problemin yalnızca Türkiye'de yaşanıp yaşanmadığı ise henüz bilinmiyor.

Akış yenilenmiyor ne demek?

Dünyaca popüler sosyal medya platformu Instagram uygulamasında yaşanan internet kesintisi ya da iletişim sorunu halinde, kullanıcılara 'akış yenilenmiyor' uyarısı gönderilmektedir. Gönderilen uyarı sorun yaşandığı bildirimini yansıtmaktadır.