Kullandığı traktörün altında kaldı

Kullandığı traktörün altında kaldı15 Şubat 2019 Cuma 22:29
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cemal Kıvrak (59) idaresindeki 33 PC 928 plakalı traktör, Bayat-İmranlı köyü arasındaki kara yolunun 2'nci kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Kıvrak, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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