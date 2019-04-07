Kullandığı traktörün altında can verdi Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ormanlık araziden dönerken traktörünü deviren şahıs hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ormanlık araziden dönerken traktörünü deviren şahıs hayatını kaybetti.

Mandıra Kırsal Mahallesi’nde tarlasında çalıştıktan sonra evine dönen 42 yaşındaki A.D., bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu traktörün takla atması neticesinde altında kaldı. Kaza yapan A.D., olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak Sındırgı Nöbetçi Cumhuriyet savcılığına bilgi veren jandarma ekipleri alınan talimatlar sonucunda tahkikata başladı.

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