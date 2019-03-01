Kullandığı traktör ikiye bölündü, yara almadan kurtuldu Ortaca’da, kavşakta traktörle, otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ortaca’da, kavşakta traktörle, otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. İkiye bölünen traktörün sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Ortaca-Dalyan yolu sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İlçe merkezinden Dalyan istikametine seyir halin olan Dursun Kemal Özkan yönetimindeki 48 RU 150 plakalı otomobille, aynı istikametten seyreden Yaşar Kasa idaresindeki 09 LD 609 plakalı traktör sanayi kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ünal Şahin, yaralandı. Şahin, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çarpmanın etkisi ile ikiye bölünen traktörün sürücüsü Yaşar Kasa ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Araçların kaldırılmasının ardından Ortaca Belediyesince yol temizlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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