THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kullandığı otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Denizli'de yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin camından yola savrulan sürücü, kullandığı aracın altında kalarak yaşamını yitirdi

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:36
Kullandığı otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kullandığı otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ali Şen (25) idaresindeki 45 HD 0531 plakalı otomobil, sisin etkili olduğu Denizli-Aydın karayolu Osman Akça Kavşağı'nda yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ön camdan yola savrulan sürücü otomobilin altında kaldı.

Şen, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle karayolundaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 11:36
  1. kaza
  2. Sarayköy
  3. sis
  4. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransız polisinden çığırından çıktı
    1. Fransız polisinden çığırından çıktı
    2. Adana'da otomobilde mahsur kalan bebek..
    3. GRAFİKLİ - Milli atlet Yasemin Can..
    4. FETÖ sanığı eski hakim ve savcı çifte..
    5. "Avrupa Baharı" sosyal medya üzerinden..
    6. Karayılan itiraf etti: TSK’nın en..
    7. Vodafone Red ayrıcalıklarıyla "ZUBİZU..
    8. TCMB, repo ihalesiyle piyasaya 6..
    9. 'İmar Barışı' uyanıklarına büyük..
    10. Döviz kurları
    11. Dünyada beşinci sıradayız
    12. AB Myanmarlı yetkililere ilave..
    13. İAR'den şehit aileleri, gazi ve..
    14. CHP onu düşünüyor! Sunay Akın'dan..
    15. Bağcılar'dan İstanbul yeni..
    16. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    17. GRAFİKLİ - Irak DEAŞ zaferine rağmen..
    18. "İşveren grev kırıcılığı yapmak..
    19. Kız arkadaşını öldürdükten sonra..
    20. MEDREG’in nihai hedefi Akdeniz Enerji..
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz
    ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz
    CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte
    CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte