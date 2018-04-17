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CHP'li Özgür Özel'den 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez' iddiası

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk 26 Ağustos 2018'de seçimin yapılması halinde 1 Nisan'da büyük kurultayını yapan İYİ Parti'nin seçime katılamayacağını iddia etti.

17 Nisan 2018 Salı 15:26
CHP'li Özgür Özel'den 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez' iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, 26 Ağustos 2018'de seçimin yapılması durumunda 1 Nisan'da büyük kurultayını yapan İYİ Parti'nin seçime katılamayacağını öne sürdü. Seçim kanunu hatırlatan Özel, "Bir partinin seçime katılabilmesi için 41 ilde örgütlenmesi lazım. Büyük kurultayının üzerinden en az 6 ay geçmesi lazım" dedi

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 15:26
  1. CHP
  2. Özgür Özel
  3. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • MilletMillet3 sa önce
    Kötü parti seçime katılamaz ise buna en çok CHP sevinir .Ama seçime kadarda timsah gözyaşı dökerler.
  • saddisaddi3 sa önce
    iyi parti bir ABD tezgahıdır. Kimler ahmak bu halkta anlayacağız.
  • yardım yardım 3 sa önce
    parti kendini feshedip bağımsız giremezmi?siyasetin yıldız tilbesi üzülür!
  • 3603603 sa önce
    girmesi lazım....chp nin oylarının en az yüzde 6 veya 7 sini alacak
  • KeremKerem3 sa önce
    Korkmayın bu kadar. Korkunun ecele faydası yok
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