CHP'li Özgür Özel'den 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez' iddiası
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk 26 Ağustos 2018'de seçimin yapılması halinde 1 Nisan'da büyük kurultayını yapan İYİ Parti'nin seçime katılamayacağını iddia etti.17 Nisan 2018 Salı 15:26
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, 26 Ağustos 2018'de seçimin yapılması durumunda 1 Nisan'da büyük kurultayını yapan İYİ Parti'nin seçime katılamayacağını öne sürdü. Seçim kanunu hatırlatan Özel, "Bir partinin seçime katılabilmesi için 41 ilde örgütlenmesi lazım. Büyük kurultayının üzerinden en az 6 ay geçmesi lazım" dedi
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