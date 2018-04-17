CHP'li Özgür Özel'den 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez' iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, 26 Ağustos 2018'de seçimin yapılması durumunda 1 Nisan'da büyük kurultayını yapan İYİ Parti'nin seçime katılamayacağını öne sürdü. Seçim kanunu hatırlatan Özel, "Bir partinin seçime katılabilmesi için 41 ilde örgütlenmesi lazım. Büyük kurultayının üzerinden en az 6 ay geçmesi lazım" dedi