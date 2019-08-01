Kulisleri sallayan iddia: FETÖ Meral Akşener'i tasviye edecek

Murathan Seyitoğlu Yeniakit.com.tr

Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, Meral Akşener’in talimatıyla, hafta sonu yapılacak kurultayda Başkanlık Divanında değişiklikler yapılması planlanıyor. Akşener’e parti kurduran akıl, Meral Akşener’i de, parti içindeki yerli ve milli isimleri de istemiyor. Koray Aydın başta olmak üzere parti içindeki bütün yerli ve milli isimler hafta sonu yapılacak kurultayla tasfiye edilecek.” iddiasında bulundu.

“Meral Akşener’in tasfiyesine karar verildi”

İYİ Parti ve Meral Akşener’le ilgili gündeme bomba gibi düşecek dikkat çeken bir iddiayı daha gündeme getiren Cemal Toptancı, şöyle konuştu:

“Meral Akşener’e parti kurduran FETÖ aklı, yerel seçimlerin ardından onu başarısız buldu ve Akşener’in de tasfiyesine karar verildi. Partiyi yöneten Meral Akşener, değil üst akıl her şeyi kurguluyor ve yönetiyor.”

“Milli ve yerli isimleri rahatsız eden ‘federasyon’ anayasası”

KHK ile ihraç edildikten sonra CHP’den İstanbul milletvekili seçilerek Meclis’e giren Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun CHP, HDP ve İyi Parti adına ‘federasyon’ anayasası hazırlığında olduğunu hatırlatan Cemal Toptancı, “Türkeş’le birlikte siyaset yapmış isimlerin hepsi zaten bu gelişmeden rahatsızlar. İyi Parti’nin CHP ile birlikte HDP’ye örtülü destek verilmesinden de tasfiye edilecek isimler rahatsızlardı.” şeklinde konuştu.

Meral Akşener ve İyi Parti hakkında flaş iddialar!

Partiden tasfiye edilecek isimler ile Meral Akşener’in akıbeti üzerine çok konuşulacak bir iddiayı dile getiren Cemal Toptancı, sözlerini şöyle tamamladı:

“İyi Parti, HDP ile yapmış olduğu dolaylı ittifakın faturasını çok ağır ödeyecek. İyi Parti, CHP ile HDP arasında bir garnitür olarak kullanıldı ve yerel seçimlerde büyük bir yenilgi aldı, kendisinden bekleneni karşılayamadı. İyi Parti’den kopan isimler, Ali Babacan’ın kuracağı partiye geçecekler ve hatta İyi Parti tamamen parçalanma aşamasına geldiğinde ise Ali Babacan’ın partisiyle İyi Parti birleşecekler. Meral Akşener, kesinlikle tasfiye ediliyor. Özellike FETÖ, Meral Akşener’in bu işi başaramayacağını gördü. Meral Akşener, başarılı olamayınca Abdullah Gül ve Ali Babacan devreye sokularak onlara parti kurduruluyor. FETÖ, Meral Akşener’i tasfiye ederek Ali Babacan’a destek veriyor. FETÖ, tıpkı PKK’nın HDP’si gibi İyi Parti üzerinden siyasette başarılı olmayı hedefliyordu fakat Meral Akşener’le başarılı olamadığını gördüğü için Akşener’in tasfiye edilmesine karar verdi. FETÖ’nün bundan sonraki süreçte Ali Babacan’ı ve kuracağı partiyi destekleyecek.”