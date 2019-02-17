Kulisleri hareketlendiren iddia: İYİ Parti Yılmaz Vural'ı aday gösterecek İYİ Parti GİK üyesi Oğuz Salur'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, Yılmaz Vural'ın İYİ Partiden belediye başkan adayı olacağı şeklinde yorumlandı.

İYİ Parti GİK üyesi Oğuz Salur, sosyal medya paylaşımı ile Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın İYİ Parti'nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı olacağı iddia etti. Yİ Parti GİK üyesi Oğuz Salur'un, sosyal medyada yaptığı paylaşıma "Yılmaz Vural hocamızı Ataşehir de görmek bize mutluluk verir" yazması, Teknik direktör Yılmaz Vural'ın İYİ Partiden belediye başkan adayı olacağı şeklinde yorumlandı. Ataşehir'den aday gösterileceği iddia edildi Yılmaz Vural'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Ataşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Battal İlgezdi'ye karşı İYİ Parti'den aday göstereceği ileri sürüldü. İYİ Parti GİK üyesi ve İstanbul'dan Milletvekili adayı olan Oğuz Salur da sosyal medya hesabından, "Yılmaz Vural hocamızı Ataşehir de görmek bize mutluluk verir" diye yazdı.

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