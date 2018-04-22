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Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasında gizli buluşma

Kamuoyuna Salı günü görüşecekleri açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki gün İstanbul'da gizlice buluştukları ortaya çıktı.

22 Nisan 2018 Pazar 08:54
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasında gizli buluşma

Türkiye 24 Haziran 2018 günü erken seçime gitmeye hazırlanırken CHP ile İYİ Parti arasında ittifak olup olmayacağı tartışması da son hız devam ediyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Salı günü bir araya gelmeleri beklenirken, iki liderin önceki gün İstanbul'da gizlice görüştüğü iddia edildi. Görüşmede her iki parti de erken seçim öncesi seçenekleri masaya yatırdı.

İKİ PARTİ BİRLİKTE GİRELİM

İki partinin seçimlere birlikte girerek, İYİ Parti’nin TBMM’de grup kurması B planı olarak gündeme geldi.

İLK TUR KENDİ ADAYLARIMIZLA

Görüşmede ayrıca cumhurbaşkanlığı seçiminde her partinin kendi adayı ile birinci tura katılarak ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında kalan adaya destek verilmesi seçenek olarak ele alındı.

BUGÜN TEKNİK HEYETLER GÖRÜŞECEK

Ayrıca seçim güvenliğine yönelik çalışmalar da görüşüldü. Bugün CHP ve İYİ Parti heyetlerinin bir araya gelerek teknik detayları görüşmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 08:54
  1. İstanbul
  2. Meral Akşener
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP
  5. İYİ Parti
  6. İYİ Parti logosu
  7. erken seçim

YORUM YAZ

  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi11 dk önce
    Fetö tip!antisi yaptilar demekki husran olacaklardir erdogan en az yuzde 60misin uzerinde baskandir ve yakisir baskanlik yurek isi cesaretli olmak ister oda erdoganda var yakisir allahin izniyle vesselam
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