0553 313 94 23

Küle dönen barakadan yaşlı adamın cansız bedeni çıktı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Pendik’te bir barakada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

21 Mart 2019 Perşembe 00:03
Küle dönen barakadan yaşlı adamın cansız bedeni çıktı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Pendik’te bir barakada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında, Pendik Yeni Mahalle Plevne Caddesi üzerine bulunan bir barakada meydana geldi. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan yaşlı bir şahısın kaldığı baraka yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm barakayı sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelirken alev alev yanan barakaya müdahale etti. Yangın sonrası itfaiye ekipleri ilk incelemesinde yanan barakada yaşayan kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın yanmış cansız bedeni ile karşılaştı. Ekipler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri yanan ev ve yanan ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 00:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TAK-VA Genel Başkanı Mehmet Taşan:
    1. TAK-VA Genel Başkanı Mehmet Taşan:
    2. BMW'den Türkçe yasağı
    3. Küle dönen barakadan yaşlı adamın..
    4. Bodrum’a begonvil festivali geliyor
    5. Dr. Mehmet Nil Hıdır hizmet aşkı ile..
    6. Fed Başkanı Powell faiz kararını..
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mart 2019
    8. Başkan Tok: “Karadeniz’e silahla..
    9. İsrail askerleri Batı Şeria’da bir..
    10. Süper Lig'den flaş gelişme! Ozan ile..
    11. ABD ile İsrail görüştü: Önleyeceğiz
    12. Dışişleri Bakanlığından "Karadzic"..
    13. Sancaktepe’de korkutan depo yangını
    14. Pendik’te barakada yangını: 1 ölü
    15. Otomobilin çarptığı motosikletli bekçi..
    16. THY Basın Müşaviri Üstün, “Türk Hava..
    17. Dışişleri’nden ’Karadziç’ açıklaması:..
    18. ABD’nin hava saldırıları 3 bin..
    19. İstanbul'da korkutan yangın! İtfaiye..
    20. Yemenli Bakan'dan BAE eleştirisi
    21. Binali Yıldırım canlı yayında konuşuyor
    22. Türkiye'den Kırgızistan'daki..
    23. "Cumhur İttifakı ile dik ve vakur..
    24. Antalyaspor, Trabzonspor maçı..
    25. Türkiye'den Bosna Kasabı Karadzic..
    26. THY'den açıklama
    27. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı..
    28. "En az 10 yerde 24 saat açık kütüphane..
    29. Ümraniye Belediye Başkan Adayı..
    30. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail..
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım