0553 313 94 23

Külçe altın diye parke taşı sattılar

Afyonkarahisar'da iki kişi, sosyal medya üzerinden tanıştıkları Eskişehir'de ikamet eden kişiye, külçe altın diye parke taşı sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı

07 Aralık 2018 Cuma 10:08
Külçe altın diye parke taşı sattılar

Afyonkarahisar'da iki şüpheli, sosyal medyadan tanıştıkları Eskişehir'de ikamet eden kişiye, külçe altın diye parke taşı sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Bolvadin ilçesinde Hakan Ö. ve Muhammet T, külçe altın olduğunu iddia ettikleri parke taşını 50 bin liraya satmak için, hayvancılıkla uğraşan Yasin A. ile sosyal medya üzerinden anlaştı.

Eskişehir'den Bolvadin'e gelen Yasin A, ilçe merkezinde Hakan Ö. ve Muhammet T. ile buluştu.

Külçe altını satın alarak şüphelilerin yanından ayrılan Yasin A, daha sonra yaptığı kontrolde aldığının sarıya boyanmış parke taşı olduğunu anlayınca Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Polis ekipleri, Hakan Ö. ve Muhammet T'yi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 10:08
  1. Eskişehir
  2. Afyon
  3. külçe altın
  4. parke taşı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen için duyarlılık çağrısı
    1. Yemen için duyarlılık çağrısı
    2. Birinci yılında Kudüs direnişinin..
    3. TCMB'den repo ihalesi
    4. Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, yıl..
    5. Liseli öğrencilerden yaşlı ve..
    6. Akyüz kardeşler Şanghay'da..
    7. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:..
    8. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:..
    9. TOSFED "yıldızlarıyla" parlıyor
    10. Trabzonspor, seri hasretini..
    11. AK Parti'nin "çevreci seçim..
    12. Zina, kim tarafından nasıl suç..
    13. Helal turizm rotayı yurt dışına çevirdi
    14. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Yurt..
    15. Yok böyle dolandırıcılık! Külçe altın..
    16. Gürsel Tekin'den Kemal..
    17. Düşük göster çok kazan devri bitiyor
    18. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:..
    19. Devlet Bahçeli zafer formülü açıkladı:..
    20. TOKİ’den yeni hamleler
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."