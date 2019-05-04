Kulaklıkla müzik dinleyerek karşıya geçmek isterken canından oldu

Antalya’da üst geçidin altından karşıya geçmek isteyen bir kadın, tırın altında kalarak yaşamını yitirdi. Genç kadının kulaklıkla müzik dinlediği tırı fark edemediği iddia edildi.

Kaza, Konyaaltı ilçesine bağlı D-400 Karayolu Hurma mevkiinde bulunan üst geçitte saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kulağında kulaklıkla üst geçidin altından yaya geçidi olmadığı halde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Özbek uyruklu kadın Zeinap Karasukova (35), Muhsin U. idaresindeki mermer yüklü 32 FK 311 plakalı tırın altında kaldı. Metrelerce sürüklenen genç kadının ayakkabıları da tırın ön ve arka tarafına savruldu. İhbar üzerine olay yekine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine geldikten sonra hemen müdahaleye geçen itfaiye ekipleri, ağırlık kaldırma pompasıyla kadını tırın altından çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Görgü tanıkları, hayatını kaybeden Karasukova’nın kulağında kulaklık bulunduğunu ve tırın geldiğini fark etmediğini söyledi.

Özbek uyruklu Karasukova’nın restoranlarda komi ve garson olarak çalıştığı öğrenildi. Tır sürücüsü Muhsin U., polis tarafından gözaltına alınırken talihsiz kadının cenazesi morga kaldırıldı.