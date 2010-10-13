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Kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Uşak'ta, okuluna gitmek için demiryolundan geçmek isteyen 16 yaşındaki lise öğrencisi kız, yük treninin altında kalarak öldü

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Alınan bilgiye göre, Uşak Güzel Sanatlar Lisesi 10. sınıf öğrencisi Emine İlayda Topbay, okuluna gitmek için Fatih Mahallesi Halk Konutları mevkiinde demiryolundan geçtiği sırada İzmir'den Afyonkarahisar istikametine giden 33147 sefer sayılı yük treninin altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Emine İlayda Topbay'ın, dolmuş durağına gitmek için demiryolunu geçmek istediği, soğuk ve yağışlı hava sebebiyle kafasına geçirdiği kapüşon ve müzik dinlediği kulaklıktan dolayı gelen treni fark edemediği iddia edildi. Öte yandan Baba Kahraman Topbay'ın TCDD yaklaşık 2 ay önce emekli oluğu ve yıllarca Uşak Tren Garı'nda şeflik ve müfettişlik görevlerinde bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:03
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