Kulağın yıkattırılması orucu bozar mı?

Tedavi süreçleri Ramazan ayının içerisine gelen fakat oruç ibadetlerini de tutmak isteyen Müslümanlar kafalarındaki sorulara yanıt arıyor. Bu soruların başında ise oruçluyken kulak yıkattırmanın oruca bir zarar verip vermeyeceği geliyor. Peki, bu noktada Diyanet ne diyor?

İşte Diyanet'in fetvası

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, su boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağın yıkattırılması orucu bozmaz. Ancak kulak zarının delik olması durumunda, kulak yıkattırılırken suyun mideye ulaşması mümkündür. Bu itibarla, yıkama sırasında suyun mideye ulaşması hâlinde oruç bozulur (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 367, 376).