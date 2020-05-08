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Dini Bilgiler

Kulağa ilaç damlatılması orucu bozar mı?

Kulağa ilaç damlatılması orucu bozar mı? Ramazan ayında binlerce Müslüman, oruç tutarak bu ayda ibadetlerini sıklaştırıyor. Özellikle oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenlerde bu ayda araştırılmaya devam ediliyor. Bu araştırmaların arasında sıklıkla "Kulağa ilaç damlatılması orucu bozar mı?" sorusu araştırılıyor. İşte merak edilen damla damlatmanın oruca etkisi...

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:19:00 -
Kulağa ilaç damlatılması orucu bozar mı?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.

Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 367, 376).

Kaynak:Diyanet

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