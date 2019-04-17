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Kula’da Turizm Haftası etkinliklerle kutlandı

Bu yıl 43.

17 Nisan 2019 Çarşamba 14:59
Kula’da Turizm Haftası etkinliklerle kutlandı

Bu yıl 43.’sü gerçekleştirilen Turizm Haftası Manisa’nın Kula ilçesinde de düzenlenen etkinlikle kutlandı.


Kula Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu’nda hazırlanan etkinliklerle kutlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula Kaymakamı Kemal Duru yaptı. Kula’nın turizm açısından önemli bir yere sahip olduğuna değinen Kaymakam Duru, Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa UNESCO tescilli Jeopark’ını daha da geliştirerek Kula’ya önemli yatırımların yapılabileceğini söyledi. Kula’ya gelen yerli ve yabancı turist sayısının her geçen gün artmasının Kula’ya katma değer sağladığını da vurgulayan Kaymakam Duru, Tabduk Emre ve Yunus Emre türbelerinin de ülke çapına tanıtılması ve geliştirilmesi ile Kula’nın turizm açısından Türkiye’nin gözde ilçelerinden biri haline geleceğini ifade etti.


Kaymakam Duru’nun konuşmasının ardından programa katılanlara öğrenciler tarafından hazırlanan İngilizce diyalog videosu sunuldu. Tiyatro gösterileri, halk oyunları ve koro gösterilerinin ardından, Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Kula’da turizm kategorisinde çekilmiş fotoğrafların yer aldığı resim sergisi açılışı yapıldı. Kaymakam Kemal Duru, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil ve protokol üyeleri, açılış kurdelesini kesmenin ardından resim sergisini gezdi. Program, Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ikramların sunulması ile sona erdi.


Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan programa, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İsa Ekiz, Kula İlçe Spor Müdürü İbrahim Özel, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 14:59
  1. resim sergisi
  2. sergi
  3. fotoğraf

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