Kula’da traktör devrildi: 1’i ağır 2 yaralı Manisa’nın Kula ilçesinde traktörün devrilmesiyle meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Manisa’nın Kula ilçesinde traktörün devrilmesiyle meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Pabuçlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pabuçlu Mahallesi’nden Kula’ya doğru seyir halinde olan Oktay K. (14) idaresindeki 45 K 5897 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürüklenerek parçalara ayrılan traktördeki sürücü Oktay K. (14) ile yanında bulunan dedesi Mustafa K. (77) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan dede Mustafa K., Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.