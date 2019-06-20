Kula’da motosiklet denetimleri aralıksız devam ediyor

Manisa’nın Kula İlçesinde artan motosiklet denetimleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin belirli noktalarında uygulama yaptı. Polislerin uygulaması esnasında minik Ecem Yiğen, görevli polislere çikolata ikram etti.

Kula’da hava sıcaklıklarının artması ile birlikte her yaz olduğu gibi bu yaz da motosiklet denetimleri artırıldı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, ilçedeki motosiklet kazalarını en az seviyeye indirebilmek için denetimlere ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda dün akşam da ilçenin belirli noktalarında uygulama yapan emniyet güçleri, motosikletler üzerinde sıkı denetim yaptı. Uygulama boyunca ilçe merkezinde iki ayrı noktada ve İzmir-Ankara D300 karayolu Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde uygulama yapan polisler 44 aracı kontrol ederken, 19 araca toplamda 2 bin 179 TL idari para cezası uyguladı. Uygulamada kurallara uyan sürücülere de teşekkür eden emniyet güçleri, motosiklet kazalarını en az seviyeye indirebilmek için uygulamaların sık sık yapılacağını bildirdi.

Minik Ecem’den polislere çikolata ikramı

Motosiklet denetimleri kapsamında ilçe merkezinde Yunus Emre Anadolu Lisesi önü Şehitlik kavşağında uygulama yapan polis memurlarının ağızları minik Ecem Yiğen’in ikram ettiği çikolata ile tatlandı. Görevli polis memurlarına tek tek çikolata ikram eden minik Ecem Yiğen, daha sonra polisler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.