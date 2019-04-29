0553 313 94 23

Kula’da Kut’ül Amare Zaferi için görkemli kutlama

Manisa’nın Kula ilçesinde Osmanlı Devleti’nin en zor yıllarında İngilizlere karşı kazandığı Kut’ül Amare Zaferi’nin 103.

29 Nisan 2019 Pazartesi 17:27
Kula’da Kut’ül Amare Zaferi için görkemli kutlama

Manisa’nın Kula ilçesinde Osmanlı Devleti’nin en zor yıllarında İngilizlere karşı kazandığı Kut’ül Amare Zaferi’nin 103. yıldönümü münasebetiyle kutlama programı gerçekleştirildi.


Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, Osmanlı Devleti’nin İngilizlere karşı kazandığı Kut’ül Amâre Zaferi’nin 103. yıldönümü münasebetiyle Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonunda kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hakan Özkan yaptı. Kut’ül Amare Zaferi’in unutulmaması gereken bir zafer olduğunu vurgulayan Özkan, “Çanakkale Zaferi 1950’lere kadar nasıl kutlanmadıysa, Kut’ül Amare de daha vahim olarak günümüze kadar neredeyse hiç kutlanmadı. Kut’ül Amare tıpkı Çanakkale Zaferi gibi özgüvenimizi tazeleyen ve unutulmaması gereken bir başarı. Biz gençlere bu zaferleri öğreterek, ileriye daha sağlam bakmalarını amaçlıyoruz." dedi. Özkan, Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’nda birçok zaferinin baş aktörü olarak Alman subay ve kurmaylarının görüldüğünü, Kut´ül Amare Zaferi’nin ise tamamıyla Türk askerlerinin başarısı olduğunu kaydetti.


Okul Müdürü Hakan Özkan’ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulan tiyatro gösterileri, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Program, günün anlam ve önemine dair yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesi ile son buldu.


Düzenlenen programa, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Spor Müdürü İbrahim Özel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İsa Ekiz ile Hüseyin İzci, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 17:27
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Yüce’ye başarı plaketi
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan..
    2. Serbest güreşçiler, Avrupa Oyunları'na..
    3. (Özel) Avcılar’da giriş katta duvarı..
    4. Okullar Arası Gençler Spor Tırmanışı..
    5. Sapkın eşcinsel Kerimcan Durmaz'a..
    6. Kazada ölen genç son yolculuğa uğurlandı
    7. Muğla'da uyuşturucu operasyonu
    8. Canan Karatay'dan Ramazan ayında oruç..
    9. SAÜ’de Fen ve Sosyal Bilimler..
    10. Etiyopya'da etnik çatışma: 17 ölü
    11. Bartın TSO ve BAKKA’dan İstanbul’a iş..
    12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile..
    13. Çölyak hastaları için yüzlerce..
    14. A Klasman Grekoromen Stilde Bartın..
    15. Değirmenci, “1 Mayıs gerçek bir bayram..
    16. Erdoğan-Trump görüşmesinde,..
    17. Milli savunma sanayiinde müthiş..
    18. 24. Kültür ve Sanat Şenliklerine..
    19. Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili ve..
    20. Erdoğan, Trump ile görüşmesinde S-400..
    21. Erdoğan ile Trump arasında kritik..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan..
    23. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    24. Kalp nakli bekleyen küçük Yusuf’un..
    25. "İsveç'te Türklerin gurur haftası"
    26. Bahçelievler’e yeni bir soluk
    27. "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" iş..
    28. CHP’li vekillerden Efeler Belediyesine..
    29. Uzakdoğulu yatırımcıların yeni adresi:..
    30. Sapanca’da larva ilaçlamaları başladı
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    ‘Çak’, 5 bin TIR silah için miydi?
    ‘Çak’, 5 bin TIR silah için miydi?

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret