Kula’da Kut’ül Amare Zaferi için görkemli kutlama

Manisa’nın Kula ilçesinde Osmanlı Devleti’nin en zor yıllarında İngilizlere karşı kazandığı Kut’ül Amare Zaferi’nin 103. yıldönümü münasebetiyle kutlama programı gerçekleştirildi.

Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, Osmanlı Devleti’nin İngilizlere karşı kazandığı Kut’ül Amâre Zaferi’nin 103. yıldönümü münasebetiyle Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonunda kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hakan Özkan yaptı. Kut’ül Amare Zaferi’in unutulmaması gereken bir zafer olduğunu vurgulayan Özkan, “Çanakkale Zaferi 1950’lere kadar nasıl kutlanmadıysa, Kut’ül Amare de daha vahim olarak günümüze kadar neredeyse hiç kutlanmadı. Kut’ül Amare tıpkı Çanakkale Zaferi gibi özgüvenimizi tazeleyen ve unutulmaması gereken bir başarı. Biz gençlere bu zaferleri öğreterek, ileriye daha sağlam bakmalarını amaçlıyoruz." dedi. Özkan, Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’nda birçok zaferinin baş aktörü olarak Alman subay ve kurmaylarının görüldüğünü, Kut´ül Amare Zaferi’nin ise tamamıyla Türk askerlerinin başarısı olduğunu kaydetti.

Okul Müdürü Hakan Özkan’ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulan tiyatro gösterileri, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Program, günün anlam ve önemine dair yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

Düzenlenen programa, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Spor Müdürü İbrahim Özel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İsa Ekiz ile Hüseyin İzci, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.