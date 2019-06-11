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Kula’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde aynı yönde seyreden iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

11 Haziran 2019 Salı 18:23
Kula’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde aynı yönde seyreden iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, saat 16.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Osman C. idaresindeki 45 SY 205 plakalı araç ile aynı yönde seyreden Mesut E. (55) idaresindeki 35 TSG 95 plakalı araç, yoğun yağmur dolayısıyla direksiyon hakimiyetlerini kaybedip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Osman C. idaresindeki 45 SY 205 plakalı araç yol üzerindeki orta bariyerlere çarparak durabilirken, Mesut E. idaresindeki 35 TSG 95 plakalı araç ise takla atarak yol kenarında bulunan su kanalına ters bir şekilde devrildi. Kaza dolayısıyla takla atarak ters durabilen 35 TSG 95 plakalı araç içerisinde bulunan şoför Mesut E. (55), Sultan Demir(64), Şeyma Demirtok(30), Selma Eren(55) ve Alperen Demirtok(1) yaralanırken, diğer araç sürücüsü Osman C. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar, olay yerinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 18:23
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