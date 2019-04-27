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Kulaçlar diploma için atıldı

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan öğrenciler temsili diplomalarını yüzerek aldı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 22:11
Kulaçlar diploma için atıldı

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan öğrenciler temsili diplomalarını yüzerek aldı.


Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni göl kenarındaki okul bahçesinde yapıldı. Mezun olan 51 öğrencinin suya atlayarak diplomalarını almaları renkli görüntüler oluşturdu.Törende, okul birincisiHasan BarışKarataşmezuniyet kütüğüne brövesini çaktı. Öğrencilerin denizcilik yemini sonrası bayrak ve flama teslimi gerçekleştirildi.Öğrencilerin temsili diplomalarının bulunduğu şişeler Köyceğiz Gölü’ne atıldı. Ardından öğrencilerde göle atlayarak diplomalarını sudan çıkardı. Diplomalarını gölden çıkaran öğrenciler, sevinçlerini arkadaşları, öğretmenleri ve aileleriyle paylaştı.Okul Müdürü Cafer Binici, törende yaptığı konuşmada; “Okulumuz 8’inci dönem mezunlarını verdi. Okulumuzdan 51 öğrenci mezun oldu. Öğrencilerimize başarılı, sağlıklı ömür diliyoruz. Öğrencilerimizin bugüne gelmesinde emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatan sevgisi, birlik ve beraberlik her şeyden daha önemlidir. Öğrencilerimizin de bu vatan için her şeyi yapacaklarına inanıyorum. Mesleki anlamda birçok yeterliliğe sahip oldular ama bunların dışında insani değerleri de koruyacaklarına inanıyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 22:11
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