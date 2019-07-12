Kulaç atarak yaşama bağlandı





SİİRT (AA) - MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te yaşayan ve doğuştan 2 bacağı olmayan bedensel engelli 16 yaşındaki Şan Erten, 1 yıl önce başladığı yüzme sporu sayesinde yaşama tutundu.

Doğuştan engelli lise öğrencisi Şan Erten, ailesinin yönlendirmesiyle geçen yıl yüzme sporuyla tanıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yüzme kursuna kayıt yaptıran Şan, geçen yıl Kahramanmaraş'ta yapılan Dünya Engelliler Günü özel yarışmasında 200 metre kurbağalama ve sırt üstü kategorisinde ikincilik elde etti.

Aksaray'da yapılan yüzme yarışmasında 100 metre kurbağalama, 200 metre kelebek yarışmasında ve Trabzon'da yapılan Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası milli takım seçmelerinde de ikinci olan Şan Erten, antrenörlerin dikkatini çekti.

Geçen yıl başladığı yüzme sporuyla katıldığı çeşitli yarışmalarda dereceler elde etmenin mutluluğunu yaşayan genç sporcu, yaşama bağlandığı sporla daha güzel başarılar elde etmek istiyor.





- "İki bacağım yok diye hayata küsmüştüm"





Şan Erten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce çok mutsuz olduğunu, bacakları olmadığından günün büyük bölümünü evde televizyon karşısında geçirdiğini belirterek, ailesinin ısrarı üzerine başladığı yüzme sporu sayesinde öz güveninin arttığını söyledi.

Ailesinin ve antrenörü Halil Taş'ın kendisine büyük desteği olduğunu kaydeden Şan, hafta içi her gün okuldan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yarı olimpik yüzme havuzunda antrenman yaptığını, milli formayı giymek için kulaç attığını belirtti.

Öz güven eksikliği ve çevresiyle iletişim sorunu yaşayan, tüm engellilerin spora yönelmesi tavsiyesinde bulunan Şan Erten, şöyle devam etti:

"Hayata yüzmeyle bağlandım. Milli takıma seçilerek Türk bayrağını uluslararası şampiyonalarda dalgalandırmak istiyorum. Daha önce iki bacağım yok diye hayata küsmüştüm. Allah'a binlerce şükürler olsun, hayata çok iyi tutundum. Beni çok destekleyen, hayata bağlanmamı sağlayan ailemin ve hocalarımın yüzünü kara çıkarmayacağım. En büyük isteğim milli yüzücü olmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."

Evden yüzme salonuna tekerlekli sandalye ile geldiği için zorlandığını dile getiren Şan Erten, maddi durumu iyi olmadığı için hayırseverlerden protez bacak desteği beklediğini sözlerine ekledi.





- Antrenör Taş: "Şan Erten'den çok umutluyuz"





Yüzme antrenörü Halil Taş da 14 Eylül Anadolu Lisesinde okuyan Şan'ın azmiyle diğer yüzücülere örnek olduğunu aktardı.

Şan Erten'in yarı olimpik yüzme havuzunda hafta içi her gün düzenli antrenman yaparak yarışmalara hazırlandığını anlatan Taş, şu ifadeleri kullandı:

"Şan idealist bir kardeşimizdir. Vaktini evde boş geçirirken ailesinin yönlendirmesiyle 1 yıl önce yüzme branşına kayıt yaptırdı. Çok gayretli olan Şan Erten kısa sürede katıldığı 4 yarışmada madalyalar aldı. Kollarını ve vücudunu çok iyi kullanabilen Şan, serbest, kelebek ve sırt üstü yüzmede tüm rakiplerini geride bıraktı. Milli forma için mücadele ederek ülkemizi Avrupa'da temsil etmeyi hedefliyor. Şan Erten'den çok umutluyuz."



