Kula Mezbahası bayrama hazır

Vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçe mezbahalarında kesim hizmeti verecek. Kula mezbahası da şimdiden kurban bayramına hazırlanırken, kurban satış ve kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli önlemleri alıyor. Kurban kesimleri için mezbahaları hazır tutan Büyükşehir ekipleri, halkın hijyenik ortamda kesim yapabilmesi için bu alanlarda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor. Kurban kesiminin monoray üzerinde mezbaha standartlarında yapılabildiği ünitede hijyen kurallarına maksimum dikkat ediliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşereyle Mücadele Ekipleri tarafından başlatılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının, hem kurban satış yerlerinde, hem kurban kesim yerlerinde Bayram süresince ve sonrasında devam edeceği bildirildi.

Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kesinlikle kurban kesimi yapılmayacak. Belirlenen yerler dışında kurban kesen veya kesilen kurban atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara, Kabahatler Kanunu’nun 41/3. maddesi gereği işlem yapılacak ve Belediye zabıta görevlileri tarafından para cezası uygulanacak. Manisa Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimlerini sürdürecek.