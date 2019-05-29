Kula İlçe Emniyet personeli iftarda buluştu

Manisa’nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğinde emniyet personeli bir araya geldi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler iftar yemeğinde bir araya geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Egemen Dinlenme Tesislerinde düzenlenen iftar programında okunan duaların ardından ezanla birlikte oruçlarını açtı.

Okunan duaların ardından açılan iftar yemeği sonrası konuşan Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm emniyet personeline teşekkür ederek, emniyet müdürlüğü personeli olarak, vatandaşların huzur ve güveni için 24 saat görevleri başında olduklarını söyledi. Yıldırım, kentte sağlanan huzur ve güven ortamını korumaya devam edeceklerini vurgulayarak, “İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak kentte yaşayan tüm insanlar ile güzel bir uyum yakaladık. Ramazan ayının bereketi ile dayanışma içerisinde vatandaşımızın huzuru ve güveni için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

İlçe halkının huzur ve güvenliğini sağlayan polis memurlarının özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kula Kaymakamı Kemal Duru, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde oluşabilecek olumsuzluklar konusunda ilçede gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. 24 saat görevi başında olan polis memurlarının başarılı çalışmalarından dolayı da teşekkür eden Kaymakam Duru, polis memurlarının Ramazan Bayramını kutladı.

İftar yemeğine Kula Kaymakamı Kemal Duru, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kula Bölge Trafik İstasyon Amiri Serkan Şahin ve ilçede görevli polis memurları katıldı.