Kula için yapılan çalışmaları değerlendirdiler

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kula’ya gelen Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Zabun hoca olarak bilinen emekli öğretmen Hüseyin Zabun’u, Kula tarihine kazandırdığı Zabunlar Konağı’nda ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Geçtiğimiz ay içerisinde önemli girişimlerde bulunarak Kula Leblebisi’ne coğrafi işaret belgesi alınmasını sağlayan ve Kula Leblebisi’nin markalaşması için çalışmalarına devam eden Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Kula leblebisi için yapılan tanıtım videoları için geldiği Kula’da, Zabun Hoca olarak bilinen ve Kula’nın tarihini tüm Türkiye’ye tanıtmak için çalışan emekli öğretmen Hüseyin Zabun’u, geçtiğimiz günlerde Kula tarihine kazandırdığı Zabunlar Konağı’nda ziyaret etti. Kula’nın tarihi yapısı ile ilgili görüşen Yüksel ve Zabun, Kula için yapılacak çalışmalarda en önemli etkenin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek olduğunun mesajını verdi.

Zabun Hocanın Kula için yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Kula’ya gelen yerli ve yabancı turistlere Kula’nın tarihini en iyi şekilde tanıtmak için çalışmasından dolayı tebrik etti. Geçtiğimiz ay içerisinde Kula Leblebisi’ne coğrafi işaret alarak markalaşma yolunda büyük bir adım attıklarını da kaydeden Başkan Yüksel, Kula için yapılacak her türlü çalışmada en önemli etkenin birlikte hareket etmek olduğunu vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren emekli öğretmen Hüseyin Zabun ise, Kula tarihine ışık saçmak için her geçen gün farklı çalışmalar yaptığını söyledi. Son olarak kendisinin de doğup büyüdüğü ev olan ve Kula’da Zabunlar Konağı olarak bilinen evlerini Kula tarihine kazandırdığını dile getiren Zabun, babasından ve dedesinden kalan hatıralar ile vatandaşların geçmiş tarihine tanıklık etmesine gayret ettiğini söyledi. Kula’nın tarihi yapısından dolayı oldukça zengin bir ilçe olduğunu ifade eden Zabun, daha güzel tanıtım yapılması halinde Kula’nın ülkedeki en güzide ilçelerden biri haline gelebileceğinin de vurgusunu yaptı. Kula leblebisine coğrafi işaret alınmasının Kula’nın tanıtımına oldukça katkısı olduğunu da kaydeden Zabun, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel’e gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel’in emekli öğretmen Hüseyin Zabun’u ziyaretine Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan da eşlik etti.