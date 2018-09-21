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Kul mu olur?

Gazetemizin Okur Postası sayfasına gelen 'Kul mu olur?' başlıklı şiir...

21 Eylül 2018 Cuma 15:07
Kul mu olur?

 Yunus Pakırdağ  Okur Postası 

Kul mu olur?

Ezanları duymayandan

Abdets alıp kılmayandan

Rukûlara varmayandan

Kul mu olur kul mu olur?

*

Sahurlara kalkmayandan

Oruçları tutmayandan

Vitirleri kılmayandan

Kul mu olur kul mu olur?

*

Arafata çıkmayandan

Tavafları yapmayandan

Tövbe edip yanmayandan

Kul mu olur kul mu olur?

*

Helalinden yemeyenden

Zekat fitre vermeyenden

Sadakayı bilmeyenden

Kul mu olur kul mu olur?

*

Hak yolundan gitmeyenden

Masivadan dönmeyenden

Tevhid ile göçmeyenden

Kul mu olur kul mu olur?

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 15:07
  1. şiir
  2. Okur Postası

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