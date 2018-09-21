Kul mu olur?
Gazetemizin Okur Postası sayfasına gelen 'Kul mu olur?' başlıklı şiir...21 Eylül 2018 Cuma 15:07
Yunus Pakırdağ Okur Postası
Kul mu olur?
Ezanları duymayandan
Abdets alıp kılmayandan
Rukûlara varmayandan
Kul mu olur kul mu olur?
*
Sahurlara kalkmayandan
Oruçları tutmayandan
Vitirleri kılmayandan
Kul mu olur kul mu olur?
*
Arafata çıkmayandan
Tavafları yapmayandan
Tövbe edip yanmayandan
Kul mu olur kul mu olur?
*
Helalinden yemeyenden
Zekat fitre vermeyenden
Sadakayı bilmeyenden
Kul mu olur kul mu olur?
*
Hak yolundan gitmeyenden
Masivadan dönmeyenden
Tevhid ile göçmeyenden
Kul mu olur kul mu olur?
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