Yunus Pakırdağ Okur Postası

Kul mu olur?

Ezanları duymayandan

Abdets alıp kılmayandan

Rukûlara varmayandan

Kul mu olur kul mu olur?

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Sahurlara kalkmayandan

Oruçları tutmayandan

Vitirleri kılmayandan

Kul mu olur kul mu olur?

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Arafata çıkmayandan

Tavafları yapmayandan

Tövbe edip yanmayandan

Kul mu olur kul mu olur?

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Helalinden yemeyenden

Zekat fitre vermeyenden

Sadakayı bilmeyenden

Kul mu olur kul mu olur?

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Hak yolundan gitmeyenden

Masivadan dönmeyenden

Tevhid ile göçmeyenden

Kul mu olur kul mu olur?