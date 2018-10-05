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Kükürtlü sabununun faydaları nelerdir? Kükürtlü sabunun yan etkileri var mı?

Genel olarak kükürtlü sabunlarda kükürt oranının ağırlıkta olmasından dolayı, sabun görünümü daha çok sarı ve sert yapıdadır. Kokusuz özellikte olan kükürt nedeniyle, kükürtlü sabunlarında çok fazla keskin kokuları yoktur. Cildi kurutma etkisinden dolayı, kuru ciltler yerine yağlı cilt tipine sahip olanlar için ideal olan doğal içerikli sabunlardan biridir.

05 Ekim 2018 Cuma 22:47
Kükürtlü sabununun faydaları nelerdir? Kükürtlü sabunun yan etkileri var mı?

KÜKÜRTLÜ SABUN NEDİR?

Sağlıkla parlayan bir cilt için kullanılması önerilen kükürtlü sabun, doğal sabun içerisine kükürt maddesinin eklenmesi ile elde edilmektedir. Sert ve koyu hardal sarısı rengi ile pek çok kişinin bildiği ve kullandığı bir sabundur. Klasik sabunlar gibi kullanımı kolay ve pratik olması, cilt ve saç sağlığına önem verenlerin çareyi kükürtlü sabunda aramalarına neden olmaktadır.

KÜKÜRTLÜ SABUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Genel olarak kükürtlü sabunlarda kükürt oranının ağırlıkta olmasından dolayı, sabun görünümü daha çok sarı ve sert yapıdadır. Kokusuz özellikte olan kükürt nedeniyle, kükürtlü sabunlarında çok fazla keskin kokuları yoktur. Cildi kurutma etkisinden dolayı, kuru ciltler yerine yağlı cilt tipine sahip olanlar için ideal olan doğal içerikli sabunlardan biridir.

Aktar ve organik pazarların vazgeçilmezi bir ürün olarak, güzelliğine ve cilt sağlığına önem verenler için de vazgeçilmez özelliğe sahip bir sabundur. Antibakteriyel ve antiseptik özellikte olan kükürtlü sabun, cildin altında kalmış sivilceleri cilt yüzeyine çıkmadan kurumasını sağlıyor.

KÜKÜRTLÜ SABUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Yağlı ve akneli bir cilt yapısına sahip olanlara pürüzsüz bir cilt kazandıran kükürtlü sabun, cildi fazlaca kurutma özelliğinden dolayı, kuru cilt sahiplerinin kullanmaması gereken bir sabundur. Çünkü yağlı ciltlerin yağ dengesini düzenlerken, kuru ciltlerin tamamen kurumasına neden olabilir. Sivilcelerin yanı sıra, özellikle pek çok bayanın çare bulamadığı siyah noktaların yok olmasında kükürtlü sabun önemli bir yere sahiptir.

Yüzdeki cilt sorunlarını çözmesinin yanında saç derisi için de son derece faydalıdır. Kepek ve saç dökülmesi gibi pek çok saç sorunu ile doğal yoldan mücadele edilmesini sağlar. Sert yapısı nedeniyle hassas cilt yapısına sahip olan kişilerin bir kere deneyip yan etki görmedikten sonra kullanmaya devam etmeleri önerilir. Aksi halde bilinçsiz bir şekilde kullanılmaya devam edilen kükürtlü sabun cildin tahriş olmasına neden olabilir.

KÜKÜRTLÜ SABUNUN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Doğal içerikli ürünlerin kullanımı, doğal olmaları bilinçli olmayı elden bırakmamayı gerektiriyor. Bu noktada faydaları nedeniyle mutlaka herkesin bir kere kullanma tecrübesi bulunan kükürtlü sabunda, yan etkileri çok olmamasına karşın dikkatli kullanılması gereken bir sabundur. Özellikle kuru ve hassas cilt yapısına sahip olan kişiler kükürtlü sabun alırken bir kere daha düşünmeli ve gerekirse uzman görüşü sonrasında kullanmaya başlamalıdırlar. Yağlı cildin ideal ölçüde kurumasını ve parlamasını önleyen kükürtlü sabun, kuru ciltlerin daha da kuruyarak tahriş olmasına neden olacağı için kaçınılmalıdır.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 22:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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