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Kukla tiyatrosu çocuklarla Marka AVM'de buluşuyor

12 Temmuz 2019 Cuma 11:57
Kukla tiyatrosu çocuklarla Marka AVM'de buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM'de 13 Temmuz'da kukla gösterisi gerçekleştirilecek.

Sur Yapı'nın açıklamasına göre, Türkiye'nin en seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, yaz tatilinde çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Alışveriş merkezinin ikinci katında 13 Temmuz'da düzenlenecek kukla gösterisi, 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Etkinliğe 3-14 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek.

Etkinlikte beden dilini kullanmayı öğrenen çocuklar, kukla gösterisiyle bir şeyleri paylaşabilme, ses tonunu doğru kullanabilme, bekleme ve içinden geçenleri doğru aktarabilme yetisi kazanıyor. Çocukların öz güven kazanmasına da önemli katkı sağlayan kukla tiyatrosu, dikkat dağınıklığını engelliyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:57
  1. Sur Yapı

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