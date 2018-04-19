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Kukla prensin "Ilımlı İslam" safsatasında son nokta!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın "ılımlı İslam" safsatasının ardından Suudi Arabistan'da her geçen gün yeni bir karar açıklanıyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:52
Kukla prensin "Ilımlı İslam" safsatasında son nokta!

Suudi Arabistan'da 35 yıldır yürürlükte olan sinema yasağının kaldırılmasının ardından, bir adım daha atıldı.

600 SİNEMA SALONU

Ülkede açılan sinema ihalesini Dubaili Mecid El Futtaim’in Vox Sinemaları kazandı. Şirket, 2 milyar Suudi Riyali harcayarak (yaklaşık 533 milyon ABD doları) 600 sinema daha açacağını duyurdu.

 Suudi Arabistan’ın ilk IMAX teknolojisine sahip sinemasının da önümüzdeki günlerde Riyad’da açılacağı açıklandı.

PRENS SELMAN ILIMLI İSLAM'A DÖNME SÖZÜ VERMİŞTİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 24 Ekim 2017'de ülkesini "ılımlı  İslam"a döndürme sözü vermişti. 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 16:52
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