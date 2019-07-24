Kuğulara sağlık taraması

Kuğulupark’ın simgesi olan kuğular, Çankaya Belediyesi görevlilerince sağlık kontrolünden geçirildi.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin uzman veterinerleri, Çankaya’nın simgesi Kuğulupark’taki kuğuları sağlık taramasından geçirdi. Periyodik olarak parklarda bulunan kuğu, kaz ve ördeklerin sağlık taramalarını yapan görevliler, halkla iç içe olan hayvanların, özellikle de kuğuların bakımına özel önem veriyor. Halkın yoğun sevgisi ve ilgisini çeken ve parkın simgesi haline gelen kuğulara sağlık taramalarında rutin kontrollerinin yanı sıra gerekli koruyucu ilaçlar da veriliyor. Parkta bulunan 10 ördek, 2 kaz ve 4 kuğunun yapılan rutin kontrollerinin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.