'Küfürlü oynanan maçların adına biz maalesef futbol diyoruz'

Futbol, karşıdan bakıldığında bir spor dalı gibi gözükmesine rağmen aslında hiç de öyle değil. İşte görüyorsunuz, ülkemizdeki futbol takımları oynanan maçlarda spordan ziyade, sahalarda futbolcular arasında centilmenlikten uzak kasten tekme atmalar, çelme takmalar, bazen de hiç yoktan faul, penaltı oldu olmadı diyerek orta hakeme karşı ileri geri konuşup kavga edenler tek bir topun arkasında, para için saatlerce koşanlara sözde biz futbolcu diyoruz.

Tabi bu kavgalı, gürültülü oynanan maç esnasında takımları bir gol yediğinde o takımın taraftarları adeta tribünleri yıkacakmış gibi kendi takım futbolcularına bile yuh çekerek her türlü çirkin sözleri kendi futbolcularına söylerken, karşı rakip takımın taraftarları ise bir gol attığında onlar da kendi futbolcularını ayakta alkışlarla yaşa yaşa en büyük Fenerbahçe, Cimbom Cimbom sözleriyle adeta futbol sahasını çınlatarak dakikalarca takımlarına tezahürat yaparlar. Eğer takımları bir gol yediğinde ise maçı idare eden orta hakeme itirazlar ağza alınmayacak ağır sözler söyleyerek taraftar olan o seyirciler de böylece kişiliklerini belli etmiş olurlar. İşte bu bilinen futbol hastalarının pek çoğu o haftanın yorgunluğunu maçlarda her türlü sinkaflı küfürler ederek sözde kendilerince deşarj olurlarmış. Tabi böyle küfürlü, kavgalı oynanan maçların adına biz maalesef futbol sporu diyoruz. Fakat bugüne kadar görülmüştür ki bazen çok üzücü hadiselerin önce sahalarda, futbolcular arasında başlayan sonrada stadyumun dışında bekleyen çeşitli şehirlerden gelen otobüslerin camlarını çerçevelerini kırıp dökerek senin takımın, benim takımım diyerek taraftarlar arasında çeşitli vilayetlerden gelen ve giderek büyüyen o kavgalar sonucu çok defa görülmüştür ki kanlı bıçaklı bazen de silahların konuştuğu bir maç yüzünden bu futbol tutkunluğu olan fanatikler hiç yoktan onlarca ve bazen daha fazla ölümlerin bile olduğunu oynanan maçlar sonrasında hep görmüştük.

İşte maalesef bugün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de pek çok futbol hastası olan o insanlara hayret etmemek mümkün değil. Bu futbol denilen küfürlü, kavgalı bir maç olduğunda ise bu sporun insanlara ve gençlerimize faydası olmadığı gibi pek çok gençlerimiz giderek böyle küfürlü, kavgalı futbol sporuna tutkun olmasıyla birlikte zaman içersinde iyiyi kötüyü birbirinden ayıramama hastalığına, gençlerimiz yakalanabilir. Bu futbol hastası olan fanatiklerin pek çoğunda İslami bilgilerden uzak okuma araştırma alışkanlığı olmadığı gibi bu futbol hastalarının pek çoğu bir gazete bile okumazlar. Eğer rast gele ellerine bir gazete geçtiğinde ise gazetenin sadece spor sayfasına bakıp futbol haberine bir göz attıktan sonra hemen o gazeteyi bir kenara fırlatıverirler. Tabi böylece ülkemizde fanatik futbol hastaları da giderek maalesef böylece çoğalmış olurlar. İşte bu futbol hastaları, fanatikler sadece stadyumlarda bağırıp çağırmaları dışında evlerinde, kahvelerde, maç oldu mu hiç kaçırmazlar. Tabi taraftarı olduğu takımı bir gol attığında ise adeta kendinden geçerek sevgi dolu heyecanla hemen yerinden fırlayıp havaya uçarcasına yaşa yaşa en büyük Fenerbahçe, Beşiktaş, Balkes naraları atarken bunlar hiç düşünmezler mi? Allah’tan başka büyük olmadığını böyle bir Müslüman nasıl olur da bilemez. Böyle sözler şaka götürmez.

Zaten böyle fanatik futbol hastaları genelde vakitlerini çoğunlukla boşa harcayanlardır. İki kişi, üç kişi bir araya geldi mi hemen adeta kavga edercesine futbol sohbetleriyle Fenerbahçe’ye ne oldu, Beşiktaş ne oldu, Balıkesirspor ne oldu, bu sene Balkes küme düştü gibi ne dinimize, ne vatanımıza fayda vermeyecek hep futbol mevzuları konuşur dururlar. Halbuki iki kişi, üç kişi bir araya geldi mi ya dinden, ya vatandan, eğitimden, siyasetten ya da sanayi, ticaret ve teknolojilerden konuşmalı biz Türkiye olarak üniversitelerimizle, sanayilerimizle daha doğru dürüst bir akıllı cep telefonu bile yapamadık. Güney Kore gibi, ineklere tapan Hindistan gibi telefon bile yapamadıysak bizim futbol muhabbeti yapmaya hiç hakkımız yok. Futbolu futbolcular oynar para kazanırlar. Kavga eden küfür edenler günah kazanırlar. Futbol olsa da bir işin ucunda kan, göz yaşı varsa alkış tutman senin taraftar olman zulme ortak olduğunu gösterir.

Bir ülkede futbolcular, şarkıcılar, artistler çok para kazanıyorlarsa o ülkede açlık var diyenlere inanma.