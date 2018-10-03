Küfür ve şiddetle sezonu açan dizilere RTÜK tokadı!

RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında yeni yayın dönemine başlayan ve ilk bölümlerinden itibaren çok izlenen bazı TV dizilerinde özellikle gençler ve çocuklar açısından olumsuz örnek oluşturan sahneler gündeme alındı.

Show TV'ye idari para cezası

Bu kapsamda, Show TV'nin "Gülperi" isimli dizisinde bir kadına taciz-tecavüz girişimi, makasla yaralama ve bir kadının tokatlanarak darbedilmesi sahnelerinin ekrana getirildiğini saptayan Üst Kurul, bu sahnelerin çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olduğu kanaatine vardı. Gülperi dizisindeki bu sahneler nedeniyle Show TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

"Çukur"un yeni sezonuna ceza yağdı

Show TV’nin çok fazla şikayet alanyapımlarından "Çukur" dizisi de yeni sezondaki ilk bölümlerinde RTÜK'ün müdahalesine uğradı.

Üst Kurul, dizide yoğun şekilde kullanılan şiddet içerikli sahne ve diyalogların çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olduğunu değerlendirerek dizinin yayınlandığı Show TV'ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

"Avlu"ya şiddet yaptırımı

Star TV'nin "Avlu" dizisinin tekrar bölümlerindeki şiddet içerikli sahneler de RTÜK'ün gözünden kaçmadı.

Dizinin geçen sezonda 21.30'dan sonra yayınına giren tekrar bölümlerinin, yetersiz flulaştırma ile gündüz erken saatlerde ekrana getirildiği belirlendi ve sahnelerde buharlı pres ütü ile el yakma, alkolik anneden şiddet görme, buzdolabına kapatılma, bıçaklama gibi birçok şiddet sahnesinin yer aldığı saptandı. Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olan sahneler sebebiyle kanala idari para cezası kesildi.

"Söz" de ceza yedi

Star TV, bir başka dizisi olan "Söz" nedeniyle de Üst Kurul'dan idari para cezası aldı. İncelemede erken saatte şiddet içerikli sahnelerin gösterilmeye başlandığı ve 21.30'dan sonra bu sahnelerin devam ettiği, ertesi gün ise 12.30-15.00 saatlerinde yetersiz bir çıkarma ve flulaştırma ile dizinin tekrar yayını yapıldığı tespit edildi.

"Arka Sokaklar" unutulmadı

Üst Kurul toplantısında ATV'ye, "Bir Zamanlar Çukurova" isimli dizinin çocuk ve gençlerin televizyon başında olduğu erken saatte ekrana getirilen bölümlerinde bir kadına tecavüz girişimi sırasındaki itişme ile bıçaklayarak adam öldürme sahnesinin yayınlanması ve bıçaklanma sahnesinde yetersiz flulaştırma yapılması sebebiyle idari para cezası müeyyidesi verildi.

Kanal D'ye de "Arka Sokaklar" isimli dizide tecavüz edilerek öldürülen bir çocuğun bedeninin çamaşır suyuna bulandığı ve bu sebeple katil ile ilgili bilgiye ulaşılamadığı şeklinde suçlunun delil karartmasını gösteren sahneler nedeniyle cezai yaptırım uygulanması kararı alındı.

Her iki diziye ilişkin söz konusu cezalar, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olmaları nedeniyle verildi.

Köpeğe "Mıstık" ismine para cezası

Sezonun yeni dizilerinden "Kızım"da ise bir sokak köpeğine "Mıstık" ismi verilmesi, RTÜK'ün yaptırımına konu oldu. Köpeğe bu ismin verilmesi nedeniyle söz konusu yayının insan onuruna aykırılık teşkil edecek nitelikte olduğunu değerlendiren Üst Kurul, dizinin yayınlandığı TV 8'e idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

FOX’a idari para cezası

FOX TV de 18 yaşından küçük bir kızın hamile kalmasının senaryolaştırıldığı "Bizim Hikaye" isimli dizideki sahne ve diyalogların çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olması nedeniyle Üst Kurul'dan idari para cezası aldı.

Akit gündeme getirmişti

Televizyon kanallarındaki toplum ahlakını adeta dinamitleyen yayınlara karşı Akit Medya Grubu, ilgilileri sık sık uyarmış ve harekete geçilmesine konusunda vatandaşın şikayetlerini dile getirmişti.

Yeni Akit yazarı Ali Osman Aydın da yazılarında sıklıkla televizyon dizilerindeki küfür ve şiddet içeriklerine karşı RTÜK'ü harekete geçmeye çağırmıştı.

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