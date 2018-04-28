Küfür tek millet! Türkiye’ye alçak saldırı

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Ömer E. Keçeci yazdı…

Her yıl olduğu gibi bu sene de 24 Nisanda dünyanın hemen her yerindeki Ermeni lobileri ile dikkat çekici surette Fransa’dan “soykırım” palavrasıyla ve Ermenilerin Türklere yaptıkları tamamen görmezden gelinerek Türkiye’ye hücum edildi.

PARİS BELEDİYE BAŞKANINDAN KÜSTAHLIK

24 Nisan’da Fransa’daki Ermeni soykırımı anıtını ziyaret eden ve konuşma yapan Paris belediye başkanı Anne Hidalgo, soykırımın inkârının suç olmasını isteyecek kadar küstahlaştı. Hidalgo, “Soykırım inkârı kurbanları aşağılar ve hayatta kalanlara da işkence eder. Bundan dolayı Paris açıkça, kendisi olmadan barışın mümkün olmadığı hakikat namına, herhangi bir surette Ermenilerin soykırımının inkârının cezalandırıldığını görmek istemektedir” ifadelerini kullandı.

Hidalgo ayrıca, “İnsandan gelen tüm bu acımasızlık kelimelerle anlatılamaz ve soykırımları kınamaya sessizliğin kendi de bir tür unutma ve inkârdır” diyerek had hudut tanımaz bir cehalet ve küstahlık sergileyip Türkiye ve Türklere hücum etmeyen herkesi itham etti.

Bu cahil belediye başkanının yardımcısı Pauline Veron da twitterdan bu tavırlarını duyurdu. Veron, soykırım anıtının ayakları dibinde, “1915’te Ermenilerin soykırımını anıyoruz ve acıya ekleme yapan hakikatin reddi ve inkârını kınıyoruz” yazarak pişkinlikte farklı boyutlara ulaştıklarını ortaya koydu.

ERMENİ KOMİTESİNİN HDP MÜDAFAASI VE TÜRKİYE’YE KARALAMA

Sürekli Türkiye ve Türkler aleyhine uydurma ve palavra propaganda yaptığı görülen Amerikan Ermeni Milli Komitesinin, yıl dönümü vesilesiyle yoğunlaştırdığı paylaşımlarında enteresan usullere başvurduğu gözlemlendi.

Resmi twitter hesabından yaptıkları paylaşımlarında, Erdoğan destekçilerinin mavi Doğu Türkistan bayraklarıyla toplandıklarını, bunun Pantürkizm büyümesine işaret ettiğini, yani Çin’in Kuzeybatı’daki geniş topraklarında olan egemenliğine karşı bir meydan okuma bulunduğunu yazdı… Birkaç mavi Türk bayrağı açılmasından bu noktaya kadar varmaları, Ermeni lobilerinin ellerine geçen en ufacık unsurları bile bütün dünyayı Türkiye’nin karşısına dikmek için kullanmakta olduklarını ayan beyan gözler önüne serdi.

Komitenin bir başka paylaşımlarında ise, Selahattin Demirtaş’ın “hiçbir tereddüt olmadan, 1915’in soykırım olduğunu kabul ediyorum” sözleriyle paylaşımı yapılıp, “haksız yere, adaletsizce” hapiste olduğu söylenip partisinin başkan adayı olduğu duyuruldu. Ermeni lobileriyle HDP arası ilişki de bir kez daha böylece gözler önüne serildi.

Diğer yanda, Paris Belediye Başkanı ile birlikte hareket ettikleri açıkça görülen ve duyurulan, anma törenine de başkanları katılan “Fransa Ermeni Organizasyonlarının Koordinasyonu Konseyi” de Türkiye aleyhinde faaliyetteydi. Yaptıkları resimli paylaşımda Talat Paşa ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bir gösterip böylece sadece devir idaresini de değil, devirler boyu umum Türkleri “soykırımcı” olarak lanse etmek alçaklığını sergilediler.

HASAN CEMAL DE MEZE OLDU

Hasan Cemal’in “24 Nisan 1915; Ermeni Soykırımı. Unutmayın!” twiti de Ermeni lobileri ve Fransızların pek bir hoşuna gitti. Fransız eski İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach twiti paylaşıp, “tüm gerilemelerine rağmen cesur Türk sivil toplumuna” saygılarını arz etti, Hasan Cemal’in “saygın” olan ve “tehdit” teşkil eden bir gazeteci olduğunu ifade ederek ona da methiyelerini sundu.

Böylece bir 24 Nisan daha, arşivlere ve ilmi ciddiyete dayalı, meseleyi evveliyatıyla alan ve Ermenilerin Türklere karşı işlediği tarifi mümkün olmayan kıyım ve zulümlerini konu edinen bir tavır daha görülemeden geçildi. Şu halde “insan hakları ve insanlık için” gibi ifadeler, net bir ikiyüzlülük gösterip maksadın Türkiye ve Türklere siyasi ve dini yönden hücum ile karalamadan ibaret olduğunu şüpheye mahal bırakmayacak kadar net surette ve bir kez daha ortaya koydu.