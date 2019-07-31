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Küflü ekmekleri vatandaşa yedireceklerdi

Adana’da Fırıncılar Odası ve Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri Suriye ekmeği satışının yoğun olarak yapıldığı bölgelere operasyon düzenledi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:35
Küflü ekmekleri vatandaşa yedireceklerdi

Adana’da Fırıncılar Odası ve Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri Suriye ekmeği satışının yoğun olarak yapıldığı bölgelere operasyon düzenledi. Operasyonda el konulan çok sayıda ekmeğin küflendiği dikkat çekti.


Geçtiğimiz günlerde Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantıda Adana ESOB Başkanı Nihat Sözütek ve Fırıncılar Odası Başkanı Ali Tekin, sağlıksız koşullarda üretimi ve satışı yapılan Suriye ekmeğinin neden olduğu haksız rekabete dikkati çekmiş, fırıncı esnafının mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını talep etmişlerdi. Ayrıca Adana’nın Ceyhan ilçesinin yanı sıra, Mersin, Osmaniye, Antakya, İskenderun, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi komşu illerde üretilen Suriye ekmeğinin Adana’ya girişi ve satışının yasaklanması gündeme getirilmişti.


Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda kent dışından getirilen Suriye ekmeğinin satışının yasaklanması için gerekli çalışmalar Adana Valiliğinin himayesinde başlatıldı.


Adana Valiliğinin talimatları doğrultusunda Adana Fırıncılar Odası ve Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri Suriye ekmeği satışının yoğun olarak yapıldığı bölgelere operasyon düzenledi. Emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Tekin’in de nezaret ettiği operasyonda tablalarda ve dükkanlarda satılan Suriye ekmeklerine imha edilmek üzere el koydu. El konulan ekmeklerin büyük çoğunluğunun ise küflendiği dikkat çekti.


Seyhan Belediyesi Zabıta ekipleriyle birlikte denetimlere katılan Adana Fırıncılar Odası Başkanı Ali Tekin de, Suriye ekmeğinin ucuz olduğu için tercih edildiğini kaydetti. Tekin, "Vatandaşımız üç kuruş tasarruf etmek için farkında olmadan sağlığını tehlikeye atıyor. Sağlığını ve kesesini düşünen vatandaşlarımıza, hangi koşullarda üretildiği belli olmayan Suriye ekmeğini değil, ruhsatlı, ilgili kurumlarca belirli periyotlarda denetlenen fırınlarda üretilen ekmeği almalarını öneriyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:35
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