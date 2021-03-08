Küffarın, İslam düşmanlarının ekmeğine yağ sürmeyelim

Süleyman, Hadi Özışık kardeşleri kınıyorum. Ben 20 seneden fazla önceleri Vakit, sonra Akit gazetesi okurum ve aboneyim. Akit, çıktığından beri hiç çizgisini değiştirmedi. Bir cemaatin, tarikatın, partinin yalakalığını yapmadı. Her zaman hakkı, hakikati İslam’ın değerlerini ve savunan kişi ve partilerin yanında oldu. İslam ve vatan hainlerine gereken cevabı verdi ve bugün de Akit gazetesi ve TV’si aynı mücadeleyi veriyor.

Malum Ayasofya başimamı Mehmet bey, Allah razı olsun Müslüman Türk milletinin kalbine saplanan hançer, laikliği ret edici bir konuşma yaptı. Lakin laikçilerden çok bizim kardeşlerimizi rahatsız etmiş hocanın konuşması. Hemen içindekilerini dışa vurdular. Hocaya ve Akit gazetesine kin kustular. Süleyman kardeş, işi yumuşatayım derken o da içindekini döktü. Neymiş efendim “... Akit gazetesi, Allah şahit, seyirciler şahit yarın ufak bir tökezlemede Recep Tayyip Erdoğan’ı, bu davayı satacaklar Akitçilerdir.” Yuh sana. Bu kadar kinci olduğunuzu tahmin etmezdik. Ben şahidim Akit hiç çizgisini değiştirmedi. Lakin sizin samimi olmadığınızı ispat ettiniz. Ne diyorsunuz Atatürk’ün getirdiği laiklikle bir problemimiz yok! Kalmasını isterim! Yani diyorsunuz ki bizim Atatürk’ün yaptığı devrimlerle de işimiz yok aynen kalsın. Lakin sonradan gelenler CHP, bunu kötüye kullandı. Bunun başka yorumu var mı? Niye demiyorsunuz bugün dünyada Müslümanlara saldırılar arttı. Bütün Hıristiyan ülkelerinde İslam’a ve ümmete sahip çıkmaya çalışan Erdoğan’a da saldırılar arttı. Laikliğin çıktığı Fransa’da İslam’ı yasaklamak için kanun çıkarıyorlar. Laik Fransa İslam’ı yasaklıyor. Biz Fransa’dan alınan laikliğe ve Hıristiyan Batının İslam düşmanlarının kanunlarını tekrar yeni anayasaya millete sorulmadan koyulmasına karşıyız. Milletin değerlerine ve inancına değer veren bir anayasa yapılsın. İslam düşmanı Fransa’dan aldığımız laiklik yeni anayasada yer almasın gibi konuşmalar olsa idi sizin samimiyetinize inanırdık. Lakin samimi değilsiniz! Siz ne diyorsunuz laikliğini kalmasını isterim.

Allah korusun, ileride yine CHP gibi din düşmanı bir iktidar gelirse yeni anayasada laiklik var. Hâlâ haçlı Hıristiyan batının kanunları ile idare ediliyoruz. Gelenlerin aynı zulmü yapmayacaklarına garanti var mı? Biz de birbirimizle uğraşırken küffar bir oluyor bu vatanı savunanlara saldırıyor. Fitne çok büyük.

Birbirimizin eksiğini, kusurunu araştıracağımıza Allah için bu vatanı birlik olalım, küffarın İslam düşmanlarının ekmeğine yağ sürmeyelim. Bugün Erdoğan’a yapılanlar Abdülhamid Han’a yapılanların aynısı. Her şey Allah’ın kader çizgisinde oluyor. Lakin bütün dünya şer güçler bir araya gelse Tayyip Erdoğan’ın kılına dokunamayacaklar.

Çünkü Allah’ın vaadi var. Abdülhamid Han’ın duası var. Milletimi kurtar Allahım ve bir gün gelecek kurtarıcıları ve gerçek kurtuluşu nasip eyle. İnşallah duan kabul oldu ey koca sultan. Osmanlı dirildi, ayağa kalkıyor.