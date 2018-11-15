Küf kokusundan nasıl kurtulursunuz?

Yüksek nem oranı bulunduğu ve organik maddelerin olduğu yerlerde küf oluşur.

Nasıl Engellenir?

Küfün oluştuğu alanları en az ay da bir havalandırın.



Evin herhangi bir yerinde yemek artıkları bırakmayın. Bu, küfün yayılımına da sebep olabilir.

Buzdolabınızı temiz tutun. Dolaba yiyecekleri kapalı kutularda koymaya özen gösterin ve günü geçmiş ürünleri saklamayın.

Her duş sonrası banyo zeminini temizleyin.

Bodrumunuz nemliyse duvarlarını sürekli kontrol edin. Eğer küf kokusu varsa, zemine klorlu kireç serpin, birkaç gün sonra süpürerek temizleyin. Bodrumu havalandırın.

Küf Kokusu

Eski mobilyalarınıza sinmiş küf kokusunu yok etmek için, plastik kaplarınızı sirke ile doldurun. Kapağını sıkıca kapayın ve kapağında küçük delikler açın. İhtiyaç duyduğunuz dolap, çekmece ya da mobilya altlarına yerleştirin. Bütün kokuyu emmesi için, gece boyunca kabı yerinden kaldırmayın.



Çok ekstra durumlar için, eşyalarınızı sirke ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.

Bu yöntemle, mobilyalarınıza sinmiş kokuları çok çaba sarf etmeden yok etmiş olacaksınız.

GELELİM ÇAMAŞIRLARA

Çamaşırlar, nemin fazla olduğu dönemlerde ya da ıslak ve nemli uzun süre temizlenmeden bırakıldığında küflenir. Yıkayarak küften kurtulmaya çalışırsınız ama bazen sadece yıkamak işe yaramaz. Temizlense de kokusu sizi rahatsız etmeye devam eder.

Temizleme işlemine başlamadan önce, küflü bölgeyi bir fırça ile fırçalamak işinizi kolaylaştıracaktır.

Küf lekesi oluşmuş çamaşırınızı amonyaklı suda yıkayabilirsiniz.

Diğer bir yöntem de küf lekelerinin olduğu yerlere limon suyu sıkmaktır. Sonra üzerine tuz serpiştirin ve dışarıda güneşi bol olan yerde kurutun.

Rutubetli bir ortamda duran çamaşırda oluşan taze küf lekesini, kaynar süte batırarak da çıkarabilirsiniz.

Çamaşır suyu da etkili bir küf temizleyicisidir, ancak çamaşırların renklerini solduracağını unutmayın.

Yine sirke, yine sirke!

Beyaz sirke, harika bir küf temizleyici olabilir. Bir kova dolusu suyun içine bir bardak beyaz sirkeyi döktükten sonra yaklaşık 1 saat boyunca kıyafetinizi kovada bekletin.



Gliserinli bezle ile ovarak boyalı derilerdeki küf lekelerini yok edebilirsiniz.

Mobilyalarınızda oluşan küf lekeleri ise sıcak zeytinyağıyla ovarak temizleyebilirsiniz.

Rutubet, keskin bir koku bırakır. Giysilerde bu kokuların oluşmaması için yıkadıktan sonra kapalı alanda kurutmamanız gerekir. Ayrıca giysilerinizi makineden çıkardıktan sonra bekletmeden asmanız da çok önemlidir. Bu sayede nemli ortamda bakterilerin oluşmasını önlemiş olursunuz.

Bu evde yaşamak hastalığa davetiye

Son yıllarda ısı kaybının önlenmesi için zorunlu olarak yapılan PVC pencereler, iç/dış mantolama gibi izolasyon yöntemleri, yeni nesil evlerin hava almasını engelliyor, sıcak ortam ile yüksek nem miktarını birleştirerek adeta küflenmeye davetiye çıkarıyor. Küf mantardır. Küf mantarlarının çoğalabilmesi için nem gereklidir. Küfe sebeb olan bu mantar ıslak yüzeylere yapışma yeteneğine sahiptir.. Uygun şartlarda 24-48 saat arasında hızlı bir şekilde büyüyebilirler.

Küflerin sebep oldukları belirtiler kişiden kişiye değişir.

Solunum,

burun ve sinüs problemleri,

göz ve cilt tahrişleri,

sinir sistemi komplikasyonları

baş ağrısı

gibi birçok rahatsızlık küflerin sebep olduğu hastalıkların başında gelmektedir.

Küflü ortamlarda uzun süre durulması ciddi hastalıklara yakalanmanıza yol açabilir. Siyah küfler (yani toksik küf) ve buna benzer bazı küf çeşitleri içerdikleri mikotoksinler yüzünden kalıcı hastalıklara yakalanmanıza sebep olabilir. Mikotoksinleri solumanız sonucunda vücudunuz toksinlerle mücadele etmek için daha fazla enerji kullanır.

Bu durum öksürüğe,

bağışıklık sisteminizin zayıflamasına,

aşırı mukus üretimine ve

kalıcı akciğer hastalıklarına sebep olabilir.

Bebekler, küçük çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi normal insanlara göre daha zayıf olan insanlar küfün sebep olabileceği hastalıklara karşı daha hassastırlar.

SİGARA İLE EŞDEĞERDE

Uzman hekimler, kendine özgü kokusu olan küflerin, ev havasına uçucu organik bileşikler yaydığını; bu yayılan maddelerin hiçbir sağlık problemi olmayan bir bireyde dahi öksürük, nefes darlığı gibi solunum problemlerine sebep olduğunu belirtiyor. Ev içi hava kirliliği kaynağı olarak sigara ile eşdeğer öneme sahip olan küflerin, aynı zamanda alerjiye yatkınlığı olan bireylerde “küf alerjisi” oluşumuna yol açtığını vurguluyor.

Küf alerjisinin belirtileri nelerdir?

Kimi bireylerde burun akıntısı, burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık gibi belirtiler oluşturduğuna; kimi bireylerde ise bu bulgulara öksürük, hırıltı-hışıltı ve nefes darlığı yakınmaları ekleniyor. Kapalı mekanlarda küflerin yaydığı uçucu organik maddeler, herhangi bir maddeye alerjisi olan kişilerin sadece atak geçirmesine sebep olmuyor aynı zamanda hastalık bulgularını kötüleştiriyor.

HASTA BİNA SENDROMU

Küfler, sıvası hasar gördüğü için su çeken duvarlarda; ev içi nem miktarı yüksek olduğu için nemlenen duvar kâğıtlarında, su boruları su sızdırdığı için yeşillenen banyo karolarında veya devamlı su aktığı için çürüyen mutfak dolaplarında oluşuyor. Küf rutubetli ve güneş görmeyen ortamları seviyor.

Hasta bina sendromu denilen eski bakımsız binalarda yaşayan kişilerde görülen sağlık sorunlarının en önemli kaynağı küf..

Ev içi önlemler

Ev havasında nem miktarını bir nem ölçer yardımıyla belirlemek ve %45’in üzerinde ise nemi düşürmek için girişimde bulunmak,

Ev içinde mutfak ya da banyoda kaçak yapan bir boru varsa bir an önce tamir yoluna gitmek,

Duvarların su almasına neden olan bir sıva çatlağı varsa tamir ettirmek,

Ev içinde güneş görmeyen hava almayan kapalı alanlar varsa havalandırma yoluna gitmek,

Rutubet sorunu olan alanların halı ile kaplamamak,

Yer kaplamalarında küf oluşmuşsa hepsini atarak yenilemek,

Banyoyu ve mutfağı kullandıktan sonra bu alanların havalanmasını sağlamak,

Evde nem miktarını azaltmak için klima ya da nem giderici alet kullanmak,

İç dış sıcaklık farkına bağlı terleyen duvarlara küf oluşmadan önce izolasyon uygulamak,

Sert zeminlerde oluşmuş küfü astım hastalarının evde olmadığı bir zamanda çamaşır suyu, oksijenli su veya su ve sabunla fırçalamak suretiyle temizlemek, küf için önlem olabilir ama, şu kış günlerinde bunların bazısını yapmak çok zor. Yazın yazmış olsaydık, bu defa da belki umursamazdınız!