“Kuduz ve Şap Aşılama” kampanyası başlıyor

Bilecik kent merkezi ve ilçelerde hayvan hastalıkları ile mücadele programı kapsamında 18 Şubat-30 Nisan tarihlerinde büyükbaş hayvanlarda "Şap Aşılama Kampanyası" başlatıldı.

Konuyla alakalı açıklama yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, “Hayvan hastalıkları ile mücadele programı kapsamında 18 Şubat-30 Nisan tarihlerinde büyükbaş hayvanlarda ‘Şap Aşılama Kampanyası’ başlıyor. Kuduz, bütün sıcakkanlı hayvanlarda ve insanlarda görülen öldürücü viral bir hastalıktır. Hayvan sahiplerinin koruyucu önlem olarak, kedi ve köpeklerine her yıl kuduz aşısı yaptırmaları gerekir. Ayrıca bu aşının yaptırılması, 5996 sayılı kanun gereğince de zorunludur. 2019 yılı ilkbahar dönemi şap aşı kampanyası kapsamında 2 aylıktan büyük bütün sağlıklı büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanacaktır. Şap hastalığı hayvancılıkta ciddi oranda ekonomik kayıplara sebep olan en önemli hastalıklardan biridir. Şap virüsü temas, hava yolu, bulaşık yem, su, altlık, nakil vasıtaları ile hayvandan hayvana çok hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Hastalık, hayvanların et ve süt verimlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Tedavisi oldukça masraflı olan bu hastalıktan korunmanın en iyi yolu şap aşısı yaptırmaktır. Bakanlığımız bünyesinde 2019 yılı ilkbahar döneminde aşı kampanyası başlatılmıştır, il ve ilçe müdürlüğümüz ekiplerince tüm büyükbaş hayvanlara şap aşılaması yapılacaktır” dedi.