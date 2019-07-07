Kudüs'ün kuzeyinde araçla saldırı girişimi

KUDÜS (AA) - Kudüs'ün kuzeyindeki bir kontrol noktasında, araçla ezme girişimi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma kontrol noktası yakınındaki olayda 3'ü asker 5 İsraillinin yaralandığı belirtildi. Araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı, arama çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı. İsrail polisi ise ayrıntılara yer vermeden yaptığı yazılı açıklamada, saldırının bir Filistinli tarafından düzenlendiğini duyurdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.