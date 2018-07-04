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Kudüs'ün doğusunda büyük gerginlik

İsrail askerleri işgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkmaya gelen ekiplere tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:25
Kudüs'ün doğusunda büyük gerginlik

Buldozerlere karşı koymaya çalışan Filistinli aktivistlere müdahale eden İsrail güçleri, aktivistlerin birçoğunu darp ederken bazılarını da gözaltına aldı.

Filistin Kızılayının olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 4 kişinin yaralandığı, 31 kişinin darp edildiği belirtildi.

Darp edilen Filistinlilerin olay yerinde tedavi edildiği kaydedildi.

Sabah saatlerinden itibaren Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar bedevi topluluklarına giden yolları kapatan İsrail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve ağılı yıkmıştı.

FİLİSTİN HÜKÜMETİNDEN KINAMA

Öte yandan Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli bedevilere ait evleri yıkmasını kınayarak, "İsrail'in Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar'daki Filistinli bedevilere yönelik saldırısı, İsrail'in 1948'den bu yana benimsediği göçe zorlama metodunu sürdürdüğü anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

"Bu iki bedevi topluluğuna yapılanlar İsrail'in Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik suçlar dizisine bir yenisini daha eklemiştir. Bu saldırılar aynı zamanda uluslararası hukuka da saldırı anlamındadır." diyen Filistinli Sözcü, uluslararası toplumu ve tüm insan halkları kuruluşlarını "İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmak için acil müdahaleye" çağırdı.

İsrail ile Filistin arasında yapılan Oslo anlaşmasına göre "C" bölgesi olarak sayılan alanda bulunan 700 kişilik Ebu Nevvar bedevileri, İsrail'in tüm tehditlerine ve baskılarına rağmen köylerinden ayrılmayı reddediyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla, E1 olarak isimlendirilen bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs'teki, Azariya'daki ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A" bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B" bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C" bölgesinin idari ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:25
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