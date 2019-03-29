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"Kudüs'ü korumak şu anda zorululuktur"

İtalya'daki San Francesco d'Assisi Bazilikası'nda düzenlenen törende "Barış Lambası" ödülünü alan Ürdün Kralı 2. Abdullah:- "Kudüs'ü korumak şu anda zorunluluktur"- İtalya Başbakanı Giuseppe Conte:- "Afrika ile iş birliğinde eski model artık işlemiyor. Eşit fırsatların sunulduğu yeni bir modele ihtiyaç var"

29 Mart 2019 Cuma 16:39
"Kudüs'ü korumak şu anda zorululuktur"

MADRİD (AA) - İtalya'daki San Francesco d'Assisi Bazilikası'nda düzenlenen törenle "Barış Lambası" ödülünü alan Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Kudüs'ü korumak şu anda zorunluluktur." dedi.

Katolik dünyasının barış adına sembolik yerlerinden olan San Francesco d' Assisi Bazilikası'nın dünyada barış ve birlikte yaşama katkı sağlayan kişilere verdiği "Barış Lambası" ödülüne bu yıl Ürdün Kralı 2. Abdullah layık görüldü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, burada yaptığı konuşmada, "Kudüs'ü korumak şu anda zorunluluktur. Ürdün, Kutsal Kabir Kilisesi de dahil olmak üzere, Müslüman ve Hristiyan kutsal yerlerin kurtarılmasını taahhüt etmektedir. Sevgi ve saygı, dünyadaki milyonlarca Müslüman ve Hristiyan'ı bu kutsal şehre bağlar. Kudüs, dindarlar arasında birliğin ve barışın şehri olarak kalmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün, İsrail-Filistin sorununun çözümü için her zaman çaba gösterdiğini kaydeden Kral 2. Abdullah, "1967 sınırlarında, Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu, İsrail'in güvenliğinin de güvence altına alındığı, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti temenni ediyoruz." diye konuştu.

Diğer yandan törene katılan ve geçen yıl "Barış Lambası" ödülünü alan Almanya Başbakanı Angela Merkel de konuşmasında şunları kaydetti:

"Suriye'de şiddetten ve savaştan milyonlarca kişi kaçtı ve komşu ülke Ürdün buna gözlerini kapatmayıp, savaşın zulmüne insanlıkla, her şeyi kaybedenlere yardım ederek karşılık verdi. Ürdün 10 milyonluk bir ülke ve Suriye'den 770 bin mülteci aldı. Bu, sanki Almanya'nın 5 milyon, İtalya'nın da 4 milyon kişiyi alması gibi bir şey. Biz Avrupalılar, bunun farkındayız. Ve bu bize en yüksek düzeyde saygı ve aynı zamanda dayanışma göstermemiz gerektiğini gösteriyor. Ürdün'e gelecekte de yardım eli uzatmaya hazır olmak zorundayız."

Tören sonrası yapılan toplantıya katılan Merkel, Kral 2. Abdullah ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- Afrika ile iş birliğinde yeni bir modele ihtiyaç var

Düzensiz göçmenlere ve onların geldiği ülkelere yardım ve iş birliği konularının ele alındığı toplantıda konuşan Conte, "Afrika ile iş birliğinde eski model artık işlemiyor. Eşit fırsatların sunulduğu yeni bir modele ihtiyaç var. Ben de bunun üzerinde çalışıyorum. Afrikalılara aynı imkanları tanıyıp, eşit saygıyı göstermeliyiz. Doğal kaynakları çok fazla olan bir yer. Tarım ve endüstri başta olmak üzere doğru yatırımları yapmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Merkel de "Biz gerçekten Afrika için bir şeyler yapabilecek durumdayız. Ama bunu yaparken onların da bize öğretecekleri şeyler olduğunu unutmamalıyız. Afrika'dan çok fazla şey öğrenebileceğimize ben tamamen ikna olmuş durumdayım." diye konuştu.

Merkel ayrıca, ziyareti vesilesiyle "Berlin Duvarı"ndan bir sütunu San Francesco d'Assisi Bazilikası'na bağışladı.


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:39
  1. AB Afrika ilişkileri
  2. Almanya BaşbakanıAngela Merkel
  3. Assisi
  4. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte
  5. Kudüs
  6. Ürdün Kralı 2. Abdullah

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